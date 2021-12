Francesca Tocca ridotta così in studio, Maria De Filippi costretta a intervenire: foto-choc | Guarda

Lacrime per Francesca Tocca. La ballerina professionista non ha trattenuto l’emozione. La Tocca era impegnata in una lezione con Aisha, una delle nuove cantanti della scuola di Maria De Filippi, quando la ragazza ha raccontato di non aver quasi mai ballato in pubblico. Colpa di alcune sue insicurezze.

A quel punto la Tocca ha spiegato ad Aisha che avrebbe dovuto e potuto ballare liberamente: “Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio. Per superare quell’ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare”.

Anche la De Filippi è intervenuta: “La vedi e dici mamma mia quanto è bella, fisico perfetto. Però Francesca ha avuto le stesse insicurezze che hai avuto tu”. È stato in quel momento che Francesca ha pianto dando le spalle alle telecamere, poi quando ha asciugato gli occhi si è voltata di nuovo verso Aisha e verso le telecamere prima di scusarsi con la conduttrice di Canale 5. “Era importante che lei capisse che non appartiene solo a lei”, ha concluso la De Filippi in riferimento ad Aisha.