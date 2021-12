“chiudete-uomini-e-donne”,-il-caso-politico-che-sconvolge-la-tv-italiana

Un esposto in Procura potrebbe inguaiare Maria De Filippi e far chiudete Uomini e Donne. Un caso politico insidia uno dei programmi storici della tv italiana. Chiude Uomini e donne?

Uomini e Donne, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, rischia la chiusura. Lo lascia intuire Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano. L’annuncio è arrivato su Twitter. Candela ha fatto sapere che ci sarebbe un esposto in Procura da parte di un politico, che fa parte del Movimento 5 Stelle. La fonte? Il quotidiano Libero. In più abbiamo anche il nome del deputato: Antonio Del Monaco. Ma cosa sta succedendo?

La politica vuol far chiudere il programma della De Filippi?

Un deputato avrebbe chiesto la chiusura del noto programma di Maria De Filippi. Per quale motivo? Perché si tratterebbe a suo giudizio di uno show diseducativo. Lo show sarebbe infatti, sempre secondo il deputato, sessista e dannoso per i più giovani.

Non è certo la prima volta che si levano critiche nei confronti del programma del pomeriggio di Canale 5, ma non si era mai arrivati a una richiesta di censura. Uomini e donne andrebbe davvero bannato? La politica, da un punto di vista legislativo, non ha il diritto sollevare simili questioni: in Italia, almeno formalmente, non esiste la censura. Quindi, nonostante i contenuti poco eleganti e di sicuro poco profondi, Uomini e donne va tutelato.

I molti telespettatori affezionati al programma della De Filippi stanno commentando la notizia con angoscia. Ma ci sentiamo di tranquillizzarli. Le accuse del deputato sono pesanti, ma il presunto esposto in Procura del politico non avrebbe comunque lunga vita. Difficilmente sarebbe preso in considerazione.

Il futuro dal dating show: chiude Uomini e donne?

Parlare di chiusura forzata del programma di Maria è assurdo. Il dating show può essere cancellato da Canale 5 solo per motivi editoriali e commerciali.

Nei prossimi giorni capiremo cosa succederà. Di base Antonio Del Monaco non ha ancora confermato la notizia. Magari la storia non è neanche del tutto vera.

Intanto, si vocifera di un ritorno di Giulia De Lellis nello studio. Come ha già fatto Teresanna Pugliese, Giulia potrebbe tornare da Maria per salutare tutti coloro che fanno parte del programma.

Esposto in Procura del deputato Antonio Del Monaco (Movimento 5 Stelle) per chiedere la chiusura di #UominieDonne: “Un programma diseducativo che deve essere bannato. Stimola sessimo”. (fonte Libero)

