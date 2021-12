amici-21,-per-domenica-5-dicembre-sono-previste-tre-eliminazioni!

Domenica 5 dicembre tornerà in onda Amici 2021, e sono tante le novità in ballo nel talent show. In realtà, sappiamo già più o meno cosa aspettarci dalla puntata. Sono previste tre nuove eliminazioni, che già hanno fatto tanto discutere i giudici. E poi ci sono gli ospiti… Curiosi di essere aggiornati su tutte le ultime news?

Il programma condotto da Maria De Filippi entra in una fase cruciale. Lo show impreziosito dalla presenza dei giudici Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Veronica Peparini (per la categoria Ballo) e dei docenti Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli (per i cantanti) diventa settimana dopo settimana sempre più infiammato. Già sono per esempio partite le polemiche per via dei tre eliminati che arriveranno domenica 5 dicembre.

Anticipazioni della puntata di domenica 5 dicembre di Amici 21

Ospite principale della puntata del 5 dicembre sarà Giordana, che tornerà da Maria per presentare il suo nuovo singolo. Come giudice speciale per il canto, invece, troveremo l’attore Christian De Sica. Al primo posto della classifica c’è Sissi, mentre agli ultimi posti ci sono Rea e Nicol. A rigor di logica, le due ragazze saranno automaticamente in sfida nella prossima puntata.

La nostra Sissi ci delizierà con un’interpretazione di “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Un pezzo difficile. Ma sembra proprio che il pubblico abbia apprezzato.

E ora qualche anticipazione: pare che Alex e Carola abbiano vinto la competizione. Il cantante e la ballerina potranno dunque continuare il loro percorso all’interno del programma. Le cose sono andate peggio invece a Virginia. Seppur arrivata da poco ad Amici, la ballerina dovrà essere eliminata.

Via Tommaso e Guido

Tira una brutta aria anche per Tommaso, che sopravviveva in coda alla classifica di gradimento già da un po’. Ecco, il caro Tommaso ha perso la sua sfida ed è stato eliminato. Poverino… Aveva sfidato il rapper Kritical voluto da Anna Pettinelli, in un duello basato sugli inediti. Ma Tommaso ha perso e tra le lacrime degli amici ha dovuto lasciare per sempre la scuola.

Ci sono notizie importanti anche su Guido, il ballerino della squadra di Alessandra Celentano. Il ragazzo ha infatti lasciato il programma. La sua insegnante ha in pratica deciso di sostituirlo senza procedere attraverso il metodo delle sfide. Al suo posto entra in squadra un ballerino più dotato o meritevole, secondo la Celentano: Cristiano.

