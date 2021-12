roberto-cazzaniga:-tutte-le-truffe-della-donna-inesistente

Roberto Cazzaniga ha raccontato a “Le Iene” la sua relazione virtuale con la finta modella che in 15 anni si è fatta mandare soldi e auto.

Roberto Cazzaniga ha raccontato al programma di Italia 1 de “Le Iene” la sua truffa amorosa da ben 700mila euro. L’invitato Ismaele La Vardara ha ricostruito la storia del pallavolista che però non ha messo molto a suo agio Cazzaniga. L’uomo infatti ha affermato di essere giudicato da chi ascoltasse la sua storia. Al contrario di quanto si aspettasse il protagonista della storia, sono stanti in molti a sostenere l’atleta truffato.

Il caso Roberto Cazzaniga

La vicenda nasce quando il pallavolista si fidanza online con una certa Maya. Per 15 anni l’uomo ha una relazione con questa donna, ma senza mai vederla dal vivo. La donna, anzi le due donne che hanno architettato la truffa e si nascondevano dietro al profilo di Maya, mostrava a Roberto non delle sue foto, ma di una modella, Alessandra Ambrosio.

Ad andare in soccorso di Cazzaniga, ormai accecato da tempo dall’amore per Maya, sono stati i suoi amici che hanno interpellato Le Iene, che hanno poi scoperto l’inganno. Il programma ha scoperto la vera identità di Maya, che celava le identità di Valeria e Manuela. La prima ha negato tutto mentre la seconda non ha voluto parlare con l’inviato.

La iena ha convinto Cazzaniga ad andare in Sardegna a far visita alla sua finta fidanzata. Durante il volo Roberto confessa ad Ismaele di non aver mai frequentato nessun’altra donna in questi 15 anni di relazione con Maya. L’atleta ammette che non è stato facile e che i suoi rapporti si sono consumati solo telefonicamente. Le prime volte, afferma Roberto, era una situazione nuova ed era eccitante, ma è finita subito perchè non c’era “niente di visivo o da toccare”, afferma l’uomo.

Cazzaniga in tutto ha devoluto alla donna circa 700mila euro, tra bonifici e auto regalate. L’inganno è stato fatto proprio da un’amica vicina all’atleta, che gli ha rivelato dei problemi di salute di tale Maya e dunque l’atleta si è sentito in dovere di pagare per curare la donna.

Cazzaniga è stato anche invitato in studio nella scorsa puntata del programma. Ecco il filmato sulla pagina ufficiale Twitter de Le Iene:

