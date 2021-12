Mediaset ha preso la sua decisione su Pomeriggio 5, Barbara D’Urso va via: ecco chi arriva al suo posto, ma è un arrivederci.

La nuova formula di Pomeriggio 5, il contenitore del pomeriggio di Canale 5 che è condotto da Barbara D’Urso, continua a non piacere ai telespettatori, ma non solo. Infatti, la storica trasmissione sta perdendo la sfida con la diretta concorrente di Raiuno. La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, è nettamente in testa.

Lo share medio di svantaggio per la D’Urso nella sfida pomeridiana è del 6%, inoltre il programma di Canale 5 rischia addirittura di sfilare al terzo posto, con Geo che su Raitre raccoglie sempre più pubblico e tallona direttamente la trasmissione Mediaset. Insomma, non tira una bella aria per il programma della D’Urso.

—>>> Leggi anche Barbara D’Urso, lato B da urlo: la reazione dei followers al post Instagram

La responsabilità, secondo molti, è della nuova formula che prevede appunto di dare spazio solo alla cronaca e non più alla seconda parte gossippara del programma, sebbene va sottolineato come ogni tanto abbiamo assistito a qualche deviazione verso un ritorno al passato. Ora arriva un’altra novità.

—>>> Leggi anche Barbara D’Urso sempre meno al centro dei progetti Mediaset: ecco perché

Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5: ecco quando torna in diretta

Novità che riguarda principalmente Barbara D’Urso e la sua omologa della mattinata, Federica Panicucci, che conduce Mattino 5. Le due, infatti, se ne andranno in vacanza, contrariamente ai loro programmi, che invece resteranno presenza fissa nei palinsesti di Mediaset anche durante le vacanze di Natale.

Cambieranno soltanto formula, conduzione e probabilmente anche sostanza, cancellando del tutto gossip e spettacolo. Si chiameranno infatti “Mattino Cinque News”, condotto da Francesco Vecchi e che andrà in onda dal 13 dicembre al 4 febbraio, e “Pomeriggio Cinque News”, affidato a Simona Branchetti dal 20 dicembre al 14 gennaio.

Per quasi un mese, dunque, l’ex volto di SkyTg24 e oggi al Tg5, romagnola classe 1976, sostituirà Barbara D’Urso nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Per lei si tratta di un nuovo programma contenitore: la scorsa estate ha condotto Morning News, spin-off di Mattino Cinque.

The post Pomeriggio 5, Barbara D’Urso va via: ecco chi arriva al suo posto appeared first on Ck12 Giornale.