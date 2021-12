Oroscopo di Paolo Fox 3 dicembre: venerdì le stelle spingono verso nuovi amori

Ariete – Oggi la Luna è a favore ma in amore restano dei dubbi. Sul lavoro invece hai voglia di farti valere e metterti in gioco.

Toro – In amore con la Luna opposta c’è bisogno di maggiore chiarezza. Sul lavoro invece se desideri cambiare attività presto ci sarà modo per farlo.

Gemelli – In amore se devi dire qualcosa al partner approfitta del weekend. Sul lavoro invece ci sono un pò di tensioni, pomeriggio che fatica a prendere quota.

Cancro – In amore se ci sono stati stati dei problemi oggi potrebbero tornare a galla. Sul lavoro invece attenzione, potresti ricevere delle chiamate anche all’ultimo momento.

Leone – In amore è un periodo interessante per chi è solo da tempo. Sul lavoro invece valuta bene tutte le proposte che hai a disposizione.

Vergine – In amore non è il momento di strafare, maggiore energia la mattina rispetto alla seconda parte della giornata. Sul lavoro invece sono un pò nervoso, devi ritrovare la tranquillità.

Bilancia – In amore segnalo un bel recupero per le coppie, la Luna favorevole nel pomeriggio aiuterà. Sul lavoro invece cerca di non fare troppo, oggi sono possibili dei rallentamenti.

Scorpione – In amore hai voglia di metterti in gioco e il buon aspetto della Luna di aiuterà. Sul lavoro invece il tuo impegno verrà premiato, conferme in arrivo.

Sagittario – In amore questo fine settimana regala della belle emozioni. Sul lavoro invece, novità in arrivo per i liberi professionisti.

Capricorno – In amore dai spazio a persone positive, ne gioverai! Sul lavoro invece novità in arrivo, tieniti pronto.

Acquario – In amore oggi non alimentare inutili polemiche, potresti pentirtene. Sul lavoro invece novità in vista del prossimo anno.

Pesci – In amore a partire da questa sera potrebbero esserci dei malintesi di troppo. Sul lavoro invece se stai aspettando una risposta adesso sarà possibile ottenerla.

