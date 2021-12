Oroscopo dei tradimenti: ecco con quale segno perdi letteralmente la testa

Ariete – Il suo desiderio di conquista è più grande di qualunque cosa, così come il suo desiderio di conferme. Cioè, se non gli dai le giuste attenzioni, l’Ariete se le va a cercare altrove. I segni che gli fanno perdere la testa? I Gemelli e il Leone con i quali potrebbe anche instaurare una relazione seria e duratura. Con lo Scorpione ha una enorme affinità sessuale e per lui nutre una ammirazione che non nutre per nessun segno. Ma se per caso ti dovesse tradire con uno Scorpione, sarà solo una roba di una sera. Non che sia meglio…

Toro – Non è uno che mette le corna con facilità perché crede fermamente in certi valori. Quindi l’attrazione sessuale non sarà mai motivo di tradimento per un Toro. Se tradisce, lo fa con persone che lo eccitano intellettualmente, tipo con lo Scorpione con il quale non potrebbe mai metter su famiglia, cosa molto probabile con il Cancro. Occhio, quindi…

Gemelli – Non lo fa per cattiveria ma perché la sua indole è esattamente quella del traditore seriale. Lo fa per gioco, più che per cattiveria, comunque star con un Gemelli è una bella prova di tolleranza. I segni che lo eccitano di più? L’Ariete ma anche l’Acquario col quale si diverte parecchio essendo quest’ultimo un segno molto creativo. In ogni ambito dell’esistenza.

Cancro – Adora la famiglia a tal punto che, se al suo cospetto si presentasse Brad Pitt (o Angelina Jolie) resterebbe impassibile. Non tradisce perché per lui tradire è uno stress, meno male. Se proprio dovesse cambiare idea, probabilmente se la farebbe con un Toro. E di certo con uno Scorpione (il quale Scorpione, poi, vorrebbe tenerselo tutto per sé a vita, tanto per dire). Ma vedrai che non cambierà idea…

Leone – DI natura è leale e sincero, dà e pretende fedeltà. Ma può succedere che tu lo ferisca nell’orgoglio e che quindi lui abbia voglia di vendicarsi. In questo andrebbe senza dubbio a cercare un Ariete (con il quale si intende pure tra le lenzuola) o un altro Leone. Ma il più pericoloso flirt è quello con il Sagittario. Occhi aperti, dunque…

Vergine– Un po’ per timidezza, un po’ per insicurezza, un po’ per riconoscenza verso chi ama la Vergine preferisce tenersi alla larga dall’infedeltà. Ma non adagiarti sugli allori e fai attenzione se inizia a frequentare assiduamente un suo simile (Vergine) o un Capricorno. Potrebbe accadere il patatrac…

Bilancia – Con la Bilancia è bene non abbassare mai la guardia, è un segno molto sensibile ai complimenti e alle lusinghe e quindi cade facilmente nelle reti degli adulatori. Perché lo fa? Per la sua autostima che ha continuamente bisogno di essere alimentata. Chi lo attrae come nessun altro (praticamente scientifico il guaio)? Il Sagittario. Quindi, se sei del Sagittario e la tua dolce metà è della Bilancia sorridi.

Scorpione – Ti sei mai chiesto perché lo Scorpione non riesca ad accettare un tradimento? Perché è veramente grande, negli angoli più remoti del suo cervello, il desiderio di tradire… Con chi tradirebbe più volentieri? Con un Toro, con un Capricorno (per divertirsi parecchio), con un Pesci (per divertirsi ancora di più).

Sagittario – Le avventure lo lusingano, è infedele di natura ma fa sempre le cose col cuore. Il potenziale tradimento perfetto (e più pericoloso) è quello con l’Ariete. Avvisati…

Capricorno – Per essere uno che ha sempre bisogno che tu gli dica “Sei il più bravo”, “Sei il migliore”, “Come te non c’è nessuno”, “Oddio come sei intelligente”, “Fare l’amore con te è la cosa più bella del mondo”, non è affatto un traditore. Lui non ci pensa proprio a tradire. Se c’è un segno che lo manda in tilt e annulla tutti i suoi buoni propositi quello è lo Scorpione. Quindi, amici, state attenti a chi frequenta la vostra dolce metà…

Acquario – Non è che sia traditore, è che è libertino. Vuole l’indipendenza totale e la offre pure al partner. Non ci capisce più niente in presenza di un Leone. E capitola al cospetto di un Capricorno. Fate voi.

Pesci – Non so come spiegarlo, ma il partner dei Pesci è uno alla costante ricerca di piaceri. Non gli si può dire traditore con cattiveria perché, quando tradisce, non lo fa certo per cattiveria, solo, appunto, per soddisfare la sua sete di piacere. Chi gliela spegne? Senza dubbio, quelli del Cancro….

