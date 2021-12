morto-“carmine-ragusa”-di-happy-days:-tv-in-lutto

È morto Eddie Mekka, l’attore nominato ai Tony noto per il suo ruolo di Carmine “The Big Ragu” Ragusa di “Laverne & Shirley”. Aveva 69 anni.

Eddie Mekka, l’attore nominato ai Tony noto per il suo ruolo di Carmine “The Big Ragu” Ragusa di “Laverne & Shirley”, è morto nei giorni scorsi. Aveva 69 anni. Secondo quanto riferito, il veterano attore televisivo e teatrale è morto il 27 novembre nella sua casa di Newhall, in California.

La notizia è stata resa pubblica dall’amico e collega del Berklee College of Music, Pat Benti, che non ha condiviso la causa della morte nel suo tributo su Facebook. Nato il 14 giugno 1952 a Worcester, nel Massachusetts, Mekka è diventato presto famoso nel 1975 nel musical di Broadway The Lieutenant, che ha portato a una nomination al Tony Award come miglior attore in un musical.

Successivamente, si è trasferito a Los Angeles ed è stato scelto per lo spin-off di Happy Days, Laverne & Shirley. La nota serie televisiva è andata in onda sul canale ABC dal gennaio 1976 al maggio del 1983 per otto stagioni e un totale di 178 episodi. Nel nostro Paese, nonostante il successo di Happy Days, la serie è stata trasmessa tardi.

Chi era Eddie Mekka, non solo Carmine Ragusa: la storia dell’attore

Infatti, è arrivata sui canali privati alla fine del 1980 sulle tv locali legate al circuito Radiovideo, contrariamente agli USA, dove la serie ha avuto un successo incredibile e immediato. Successivamente, anche Canale 5 ha mandato in onda la serie televisiva di successo. Eddie Mekka ha interpretato il ruolo di Carmine Ragusa anche in diversi episodi di Happy Days.

Dopo Laverne e Shirley, Mekka è apparsa come guest star in una serie di serie TV, tra cui Fantasilandia, Fantasilandia, Otto sotto un tetto, I mostri vent’anni dopo, Dream On, E. R. – Medici in prima linea, e le soap opera Beautiful e Febbre d’amore. Nei panni di Joey De Luca, ha preso parte anche a Le ragazze di Blansky, altro spin-off di Happy Days.

Ha fatto parte del cast di Ragazze vincenti, un film del 1992 diretto da Penny Marshall, l’attrice e regista che era stata lanciata proprio dal ruolo di Laverne de Fazio nella sitcom Laverne & Shirley, e che è scomparsa nel 2018 dopo una lunga malattia. Mekka è stato sposato con l’attrice DeLee Lively dal 1983 al 1992. Ha sposato Yvonne Marie Grace nel 1994. Insieme hanno una figlia, Mia.

