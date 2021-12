ludovico-tersigni-denunciato-per-diffamazione:-indagato-a-ravenna-per-un-post

Guai in arrivo per Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di X Factor. Fatale un post su Instagram datato 31 luglio 2020 e poi subito rimosso. Qualcuno lo ha denunciato per diffamazione e ora è partita un’indagine. Che cosa è successo?

Ricordate cosa succedeva l’estate di due anni fa? Le discoteche avevano appena riaperto dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, e Ludovico Tersigni si trovava a Marina di Ravenna per girare la serie di Netflix Summertime. In una notte di mezza estate il nostro Ludovico si è fatto un giro in discoteca e poi subito dopo su Instagram per postare un suo pensiero… Ora però è scattata una denuncia e una conseguente indagine per diffamazione. La querela è partita dal titolare di una nota discoteca della Riviera romagnola: il Matilda Disco Touchè. E per quale motivo? Perché Tersigni dopo una serata in quel club si era rivolto ai suoi follower sul social invitandoli a boicottare il locale.

La denuncia a Ludovico Tersigni

Quando è partita la denuncia, Tersigni ha subito cancellato il post da Instagram, poi ha tentato la via della conciliazione sempre tramite i social, ma vicenda si è inasprita: la querela è stata depositata direttamente in procura ed è così arrivato un avviso di conclusione indagine a firma del pm Antonio Vincenzo Bartolozzi. La querela depositata dagli avvocati Emanuele Fregola e Paola Bravi dovrebbe essere ancora viva, dato che non c’è stata archiviazione. Siamo dunque in attesa di definizione di primo grado.

Come già anticipato, il post diffamatorio era stato subito rimosso da Ludovico. Troppo tardi secondo chi querela. Erano infatti arrivati già più di cento commenti, e molti altri utenti avevano visto il post.

La notte del guaio

Ma che cosa è successo il 31 luglio 2020? Era un venerdì, e a quanto pare, Ludovico Tersigni aveva passato una brutta serata nel club a causa di “un’aggressione verbale e fisica” (queste le parole testuali del presentatore di X Factor) giunta quale “ciliegina sulla torta di una serata di m…”. Chi sono i soggetti attori di questa aggressione? Secondo la ricostruzione di Ludovico, si trattava di “individui in maglietta nera e auricolare senza nessuna ragione”.

Il post del giovane presentatore proseguiva poi con una considerazione di massima sulle discoteche: “un posto vampiro”, da boicottare. Sì, proprio così. Ludovico aveva scritto sul suo post un esplicito invito: “Boicottate… Non ci andrò mai più,non andateci mai più”.

Amara fu quella scelta comunicativa per Ludovico, che infatti oggi ha abbandonato Instagram, e ha pure spiegato che non ci tornerà mai più, neanche lì!

