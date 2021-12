Cosa sapere su Lorenzo Licitra, fidanzato di Gabriele Rossi: chi è il cantante che vinse X-Factor battendo i Maneskin.

Tanto si parla dei Maneskin in questi mesi e del loro grande successo anche a livello internazionale, ma c’è chi in Italia ha sconfitto la band capitanata da Damiano David. Infatti, in pochi forse lo ricordano sebbene siano passati pochi anni, ma non furono i Maneskin a vincere l’edizione di X-Factor alla quale parteciparono.

A batterli fu un ragazzo siciliano, classe 1992, che si impose all’attenzione del pubblico e della critica, ma del quale poi si sono perse le tracce e nell’ultimo anno ha sicuramente fatto parlare più per quello che è avvenuto nella sua vita fuori dal palco. Stiamo parlando di Lorenzo Licitra, una delle meteore del talent show.

Non è stata la prima volta che X-Factor è stato vinto da qualcuno che poi in sostanza non ha saputo concretizzare il proprio successo dopo il talent e non fu l’ultima. Il caso degli Aram Quartet, vincitori della prima edizione, è stato seguito da quelli di Matteo Becucci, Nathalie, Giò Sada, i Soul System e anche Sofia Tornambene e Casadilego, vincitrici delle ultime due edizioni, sono al momento non pervenute.

La vita privata di Gabriele Rossi: lui e Lorenzo Licitra stanno insieme?

Il singolo di debutto di Lorenzo Licitra, “In the Name of Love”, è stato rilasciato il 24 novembre 2017. Ha raggiunto come miglior posizione in classifica il 37esimo posto tra i singoli e il 24esimo posto tra gli album, con l’EP uscito poi a inizio dicembre del 2017. Il suo ultimo singolo “Sai che ti ho pensato sempre”, a maggio 2019, è praticamente passato inosservato.

Si ritiene stia lavorando a un nuovo album, annunciato con un “I’m coming back” lo scorso 18 maggio. Ma appunto si tratta di un’ipotesi, nel frattempo quel che è certo è che fa discutere per il gossip sulla sua vita privata. Infatti, Lorenzo Licitra è il giovane con cui è fidanzato l’attore Gabriele Rossi da diverso tempo, dopo la rottura del controverso rapporto con Gabriel Garko. Nell’estate del 2020, i due hanno passato le vacanze in Sardegna sulla barca di Rosy Greco, che è l’ex moglie di Alain Elkann.

Successivamente, Gabriele Rossi ammise in televisione di essere “felicemente fidanzato con un ragazzo che conosco da circa 10 mesi”. Quel ragazzo era Lorenzo Licitra e in estate ha fatto sapere: “Continuo a scrivere gli ultimi passi che mi separano da voi”. Nel suo post sul profilo Instagram, ha taggato Gabriele Rossi, che in un breve video appare con Licitra, Giuseppe Anastasi (storico ex e paroliere di Arisa) e Carla Quadraccia.

