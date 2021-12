I protagonisti del quiz show L’Eredità, chi è la campionessa Rosella Trò: curiosità e vita privata dell’ingegnera di Raiuno.

Da qualche sera, c’è una nuova protagonista al quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione italiana. Si chiama Rosella Trò e ieri finalmente è riuscita ad arrivare al gioco finale della Ghigliottina. Purtroppo per lei non è riuscita però a dare la risposta giusta indovinando la parola misteriosa.

La giovane campionessa è dottoranda in Bioingegneria e Robotica presso l’Università degli Studi di Genova e ha un curriculum davvero incredibile. La giovane ha ottenuto il Diploma di maturità scientifica con Indirizzo bilingue e il punteggio di 100 e lode nel 2013, al Liceo Statale Scientifico Luigi Lanfranconi di Genova.

Leggi anche –> L’Eredità, il campione Federico Ginocchi: “Insinna, una persona d’oro”

Si è quindi iscritta all’Università di Genova e nel 2016 ha ottenuto la laurea triennale in Ingegneria biomedica col punteggio di 110 e lode. Il titolo della sua tesi è “Realizzazione e collaudo del suo microcontrollore di una piccola rete di neuroni descritta dal modello di Fitzhug-Nagumo”.

Leggi anche –> L’Eredità, il campione rimane col fiato sospeso: cosa è accaduto

Cosa sapere su Rosella Trò, super campionessa del quiz show L’Eredità

Sempre in perfetto corso, la giovane campionessa dell’Eredità, due anni dopo, si è laureata magistrale in Bioingegneria e ingegneria biomedica, con una tesi di Neuroingegneria & Bio-Ict. Il titolo della tesi era: “Ecografia quantitativa polmonare per la valutazione degli squilibri parenchimali polmonari funzionali e strutturali nell’insufficienza respiratoria acuta”.

La neo laureata ha ottenuto ancora una volta il massimo dei voti anche nel 2018. Quindi subito dopo la laurea è stata per qualche tempo tutor per la preparazione a test di ammissione ed esami universitari per una società privata, successivamente ha svolto attività di volontariato civile presso il comune di Genova.

Si occupa di Imaging avanzato del midollo spinale, ovvero di metodi avanzati di Risonanza Magnetica a Diffusione per l’imaging del distretto spinale in pazienti pediatrici. Da novembre 2018 sta svolgendo il Dottorato in Bioingegneria sempre all’università ligure. Sappiamo che è fidanzata con Alberto, che in queste sere sta facendo il tifo per lei.

The post L’Eredità, chi è la campionessa Rosella Trò: curiosità e vita privata appeared first on Ck12 Giornale.