Katia Ricciarelli di nuovo nel ciclone delle polemiche: la soprano ha pronunciato frasi di carattere omofobo, cos’è successo

L’ex moglie di Pippo Baudo da quando è entrata nella casa di Cinecittà è stata al centro di litigi. Questa volta però non c’è nessun battibecco ed è finita nel vortice delle polemiche per una frase che può essere considerata omofoba.

Tutto è successo a seguito dell’ingresso in casa di Biagio D’Anelli, concorrende dell’edizione numero 11 del GF ma ora ritorna nella casa da Vip.

La Ricciarelli stava discutendo con Manila Nazzaro e Soleil Sorge della disposizione dei letti quando sottovoce ha pronunciato le parole che hanno fatto scalpore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 21, Alfonso Signorini e gli autori si accaniscono su Lulù: ecco perché

“Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“. La frase ha ovviamente fatto storcere il naso ai telespettatori. Anche la Nazzaro è sembrata molto sorpresa e ha chiesto: “In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta” mentre la Sorge ha risposto di non sapere nulla in merito all’orientamento sessuale.

Definire qualcuno “normale” o meno in base ai gusti sessuali è solo una nuova gaffe della Ricciarelli sul tema dell’omosessualità. Fin dai primi giorni è stata protagonista di scivoloni del genere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Damiano Gavino, chi Manuel nella serie Il Professore: curiosità sull’attore

Nel primi giorni di permanenza nella casa aveva giudicato gli occhiali colorati di Tommaso Eletti da “f***o” e le camicie a fiori di Alex Belli “da ricch***e”. Al momento Biagio non sa nulla ma non è escluso che nelle prossime ore, tramite chi ha sentito la frase, possa essere informato.

The post Katia Ricciarelli in odore di squalifica: nuova gaffe sui gay appeared first on Ck12 Giornale.