Il 50esimo numero di Forbes è in edicola con lo speciale Responsibility

Bfc Media ha presentato il numero di dicembre di Forbes Italia, il 50esimo del magazine da quando è iniziata l’avventura con il primo numero nel novembre 2017. Un traguardo celebrato con un elegante inserto speciale, un folder a 4 ante verniciato che presenta tutte le 50 copertine del magazine.

“Quando presentammo Forbes Italia molti rimasero affascinati dall’iniziativa, molti altri, però, scossero la testa”, ricorda il direttore di Forbes Italia Alessandro Rossi. “Oggi, dopo quattro anni e 50 numeri siamo qui a celebrare il successo del coraggio di osare, di andare controcorrente, di fidarsi dei propri mezzi, della propria inventiva, della propria capacità”. Dopo 50 numeri si può affermare, senza essere smentiti, che Forbes è il media dei giovani, delle donne, dei professionisti, degli imprenditori, degli startupper, degli sportivi e degli artisti, delle persone che lavorano con il proprio ingegno e la propria manualità perché racconta il successo e non l’aristocrazia del denaro.

L’uomo scelto per la copertina è Riccardo Illy, imprenditore innovativo, controcorrente quanto basta, attento alla responsabilità sociale e all’ecologia che ha saputo passare dall’industria del caffè al settore del food & beverage di grande qualità con il Polo del Gusto.

All’interno della cover story trova spazio anche Radek Jelinek il presidente di Mercedes Italia. Dopo una carriera trascorsa in gran parte nella casa tedesca, è fuggito a 20 anni dalla Cecoslovacchia comunista con lo zaino in spalla e 300 marchi in tasca. Innamorato dell’Italia tanto da chiedere la cittadinanza. La più importante manifestazione mondiale del settore spaziale sarà ospitata a Milano nel 2024. L’italiana Simonetta Cheli guiderà invece i programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia spaziale europea. Sono solo alcuni dei primati raggiunti nella space economy italiana che spiega, come dice il titolo di cover, perché l’Italia vince (anche nello spazio).

All’interno del numero c’è anche tanto altro. Marino Bartoletti racconta l’uomo dei miracoli, Antonio Conte, allenatore che ha lasciato il segno con diverse squadre come Juventus, Inter e Chelsea e che ora ha accettato una nuova sfida con il Tottenham. Nella solita inchiesta a firma di Tommaso Carboni, si va alla scoperta del nuovo fenomeno digitale, il metaverso, che rappresenta il nuovo campo di battaglia delle multinazionali come Facebook e Microsoft per conquistare il nuovo mercato globale del prossimo decennio. Non potevano mancare le consuete classifiche: questo mese sono elencati i 1o giocatori più pagati della Nba che vede, per l’ottavo anno consecutivo, LeBron James che incasserà 111,2 milioni di dollari, di cui ben 70 dalle attività fuori dai palazzetti.

Al numero di dicembre di Forbes c’è anche l’allegato Responsibility che presenta, in oltre 130 pagine, i 100 campioni della sostenibilità: cioè quelle aziende che Forbes ha selezionato per gli sforzi verso una sostenibilità non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In copertina il ceo di Save The Duck, Nicolas Bargi, la cui azienda è stata la prima in Italia a ricevere la certificazione B Corp per il suo impegno green.

