GF Vip 21, Alfonso Signorini e gli autori si accaniscono su Lulù: ecco perché

GF Vip 21, durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip, gli spettatori hanno notato i continui rimproveri ed ammonimenti da parte del conduttore Alfonso Signorini nei confronti di Lulù Selassiè.

Durante la penultima puntata, Alfonso Signorini inviterà Lulù a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, il comportamento è stato assunto solo nei confronti della concorrente.

Mentre per quanto riguarda Aldo Montano o Manuel Bortuzzo, il conduttore non ha mai avuto un comportamento simile, durante l’ultima puntata la concorrente si è chiusa in bagno per via di un attacco di panico.

Il conduttore ha rimproverato Lulù Selassiè dicendole di essere una maleducata e leggendole un comunicato, dove veniva annunciata una nomination di ufficio.

Il popolo del web ha subito notato l’accanimento nei confronti della concorrente, durante gli ultimi giorni sono emerse delle indiscrezioni non ancora palesate dal programma televisivo.

I lprofilo Agent Beast su Twitter ha dichiarato il motivo dell’accanimento nei confronti di Lulù Selassiè, sia il conduttore Alfonso Signorini che gli autori del programma sembra che la vogliono fuori dal programma.

Nel suo post su Twitter, il profilo Agenst Beast ha dichiarato che Signorini chiedendo con determinazione la squalifica di Lulù Selassiè ha mostrato le reali intenzioni del programma.

GF Vip 21, Lulù Selassiè ha ricevuto una nomination d’ufficio, gli autori la vogliono fuori dal reality

Alcuni autori hanno salvato la concorrente, sostenendo che la concorrente potrebbe dare dei contenuti interessanti al programma, i motivi di questo accanimento sono i continui avvenimenti con Manuel Bortuzzo.

Il conduttore Alfonso Signorini, era favorevole alla relazione con Manuel Bortuzzo, ogni putnata la concorrente viene “trattata a pesci in faccia” con l’intento di farla uscire definitivamente proprio come è successo nelle ultime puntate.

In confessionale la concorrente non ha molti amici, Lulù non riesce a fornire un contenuto adeguato per le clip del programma in onda su Canale 5, a quanto pare sembra che la principessa non sta piegando la testa come tutti gli altri concorrenti, burattini di uno show studiato a tavolino.

L’intenzione della produzione è quella di vederla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, servendosi degli altri concorrenti, i quali cercheranno di farle pressione.

Manuel ha richiesto ufficialmente di non essere coinvolto in altre dinamiche con Lulù Selassiè, ha esplicitamente detto “levatemela di mezzo”, il concorrente si vergogna di lei e non vuole che la sua immagine venga ancora accostata alla principessa.

