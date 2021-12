genoa-milan-0-3,-doppietta-di-messias:-tabellino-e-highlights

Il trequartista chiude la partita dopo il vantaggio di Ibrahimovic. Grifone in crisi nera

Genoa-Milan, tabellino e highlights – Il Milan si porta a un solo punto di distanza dal Napoli, che in contemporanea aveva pareggiato con il Sassuolo, battendo il Genoa allenato dall’ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko. Al Ferraris il Diavolo non impiega molto per mostrare la sua superiorità tecnica nei confronti di una squadra in piena crisi, sempre più risucchiata nelle ultime posizioni della classifica e nella zona retrocessione. Dopo appena dieci minuti di gioco, su calcio di punizione, ci pensa il totem Zlatan Ibrahimovic a fare subito la differenza, anche se tra primo e secondo tempo sarà Junior Messias a salire in cattedra, con una doppietta e altre due reti importantissime per il risultato della formazione rossonera. Il Grifone non riesce a rendersi pericoloso allo stesso modo, ma quando arriva al tiro, come per esempio con Portanova nella ripresa, è il portiere titolare Maignan, appena rientrato dopo l’infortunio alla mano, ad aver mantenuto inviolata la porta degli ospiti. Un risultato importante, che dà al Milan la chance di tornare in testa alla classifica dalla prossima giornata di campionato, se il Napoli non otterrà i tre punti già contro l’Atalanta sabato prossimo. I rossoneri riescono a esprimersi bene anche con le cosiddette seconde linee, per quanto paghi l’infortunio di Kjaer dopo appena quattro minuti di gioco e la squalifica di Alessio Romagnoli, oltre alle assenze di giocatori importanti per Pioli come Rebic, Calabria e Giroud. Per ora basta Messias, giocatore in stato di grazia dopo la fondamentale rete in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Genoa-Milan 0-3: Tabellino e Highlights Reti: Ibrahimovic 10’, Messias 47’, Messias 61’ Genoa (3-5-2): Sirigu, Vasquez, Masiello, Vanheusden, Cambiaso, Rovella (Portanova 77’), Badelj (Galdames 62’), Sturaro (Hernani 46’), Ghiglione, Bianchi (Pandev 62’), Ekuban.

Allenatore: Andriy Shevchenko Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer (Gabbia 4’, Florenzi 46’), Kalulu, Kessie, Tonali (Saelemaekers 77’), Krunic, Brahim Diaz (Bakayoko 77’), Messias, Ibrahimovic (Pellegri 60’).

Allenatore: Stefano Pioli Arbitro: Juan Luca Sacchi Ammoniti: Gabbia, Masiello, Rovella Espulsi: – Highlights QUI

