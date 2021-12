casa-di-carta-5,-la-minaccia-della-fan-ha-scioccato-i-creatori-della-serie

Casa di Carta 5, durante la conferenza stampa del 30 Novembre 2021 per la celebre serie tv su Netflix, la sceneggiatrice Esther Martinez Lobato ha parlato di quanto sia pesato il pensiero del pubblico sulla creazione del finale.

La sceneggiatrice ha ricordato tutta la tensione e la paura provate nel momento in cui si è trovata a scrivere la sceneggiatura, per questo motivo tutta la produzione della serie si è chiusa in un silenzio religioso, il pensare, ripensare e ricominciare a scrivere è servito a tutti i creatori della serie.

Esther Lobato ha dichiarato di aver pensato molto al finale in silenzio, rivedendo le sceneggiature già pronte, le hanno riscritte, proprio perché non piaceva la sinossi ad alcuni membri.

L’intero team di creazione della sceneggiatura e della serie, ha pensato sin da subito su come potrebbe esser accolto dal pubblico il finale della serie, una volta la mail di una fan si è complimentata con la serie.

La stessa fan ha dichiarato nella sua mail che se i creatori avessero fatto morire qualcun altro come Tokyo o Nairobi, avrebbe augurato soprattutto alla sceneggiatrice una diarrea di 7 anni.

Casa di Carta 5, gli sceneggiatori si sono chiusi in un silenzio creativo per scrivere la parte finale

La sceneggiatrice Esther Lobato ha posto la lente d’ingrandimento su come i fan siano molto legati a questa serie, e soprattutto ai protagonisti, i quali sono sbagliati, molte volte inciampano e sbagliano, ma riescono ad essere anche molto umani, sensibili e molto vicini agli spettatori.

La fan aveva amato così tanto Nairobi e Tokyo, questo l’ha spinta a scrivere una mail alla sceneggiatrice, proprio per spingerla a non compiere un altro “errore” come quello già scelto in precedenza.

Tutti i fan che hanno seguito la serie, non sono pronti ad accettare un’altra morte come quella di Nairobi e Tokyo, due personaggi molto potenti. Con questa mail tutto il team creativo della serie ha capito di avere la responsabilità di creare qualcosa di bello, soprattutto per gli altri.

Durante le scelte fatte dagli sceneggiatori, nulla sembrava epico e poderoso, niente era all’altezza di essere presentato ad un pubblico che sa di aspettare il fatidico momento della serie. La stessa esperienza è paragonabile al presentarsi a casa di qualcuno, portando la cena e sapendo di voler fare bella figura a tutti i costi.

