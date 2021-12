bologna-roma-1-0,-a-mihajlovic-basta-un-gol:-tabellino-e-highlights

La risolve nel primo tempo un tiro di Svanberg. Giallorossi spenti e poco lucidi sottoporta

Bologna-Roma, tabellino e highlights – Allo stadio Dall'Ara di Bologna la Roma cade contro la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic. I giallorossi non riescono a imporre il proprio ritmo, mentre è la squadra di casa a rendersi più pericolosa, nonostante l'infortunio dell'attaccante austriaco Arnautovic, sostituito già al 17' da Sansone. Il vantaggio gli emiliani lo trovano con Svanberg, che riesce a beffare la difesa di Mourinho e a sorprendere il portiere portoghese Rui Patricio con un tiro ben angolato. Questa non sarà l'unica occasione della prima frazione di gioco per i rossoblù, tanto che il tecnico dei giallorossi decide di intervenire con una doppia sostituzione all'inizio della ripresa, richiamando in panchina Diawara e l'infortunato El Shaarawi per favorire gli ingressi di Perez e Shomurodov. I giallorossi non riescono a combinare molto in avanti, nonostante gli sforzi di Zaniolo e Abraham, ben neutralizzati anche da una buona prestazione del portiere polacco Skorupski. Il Bologna gioca invece con leggerezza, forte del vantaggio, con i difensori Ibanez, Mancini e Smalling che vanno spesso in apprensione per le ripartenze della squadra di Mihajlovic. I neoentrati non riusciranno poi a invertire l'inerzia del match. Neanche Vina e Cristante saranno in grado di influire positivamente sull'opaca prestazione della squadra. Zaniolo resta uno dei più attivi, ma riesce a ottenere solo un'ammonizione per simulazione, mentre il Bologna riesce a rimanere in attacco anche negli ultimi minuti, limitando a uno solo il rischio di subire il pareggio da parte degli ospiti. Per fortuna di Mihajlovic la conclusione di Abraham su calcio di punizione dal limite termina però di almeno un paio di metri fuori, per quanto l'attaccante inglese avesse trovato l'effetto giusto sul pallone. Il tecnico serbo può così continuare a sorridere, con un umore a fine gara completamente diverso da quello del collega giallorosso.

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Bologna-Roma 1-0: Tabellino e Highlights Reti: Svanberg 35’ Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Theate, Medel, Soumaoro, Hickey, Svanberg, Dominguez (Vignato 90’), Skov Olsen (De Silvestri 80’), Barrow, Soriano, Arnautovic (Sansone 17’).

Allenatore: Sinisa Mihajlovic Roma (3-4-3): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini (Vina 73’), El Shaarawi (Shomurodov 52’), Veretout (Cristante 64’), Diawara (Perez 46’), Karsdorp, Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham.

Allenatore: José Mourinho Arbitro: Luca Pairetto Ammoniti: Soriano, Abraham, Perez, Zaniolo, Skorupski, Sansone, Karsdorp Espulsi: – Highlights QUI

