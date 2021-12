Benjamin Clementine: chi è il cantautore ospite di X-Factor

Questa sera andrà in onda la semifinale di X-Factor 2021 e, tra gli ospiti speciali che duetteranno con i partecipanti della gara, ci sarà Benjamin Clementine.

Oggi, 2 dicembre, andrà in onda la semifinale di X-Factor 2021 questa sera su Sky Uno. I cinque sfidanti rimasti in gara si esibiranno con degli ospiti speciali nella manche duetti.

Benjamin Clementine è un cantautore, musicista e poeta britannico e canterà insieme al partecipante Fellow.

Benjamin Clementine: biografia dell’artista

Benjamin Clementine è nato il 7 dicembre 1988 a Crystal Palace, quartiere residenziale nel sud di Londra. In seguito, è cresciuto con la famiglia nella parte nord della città, a Edmonton.

Benjamin ha iniziato ad avvicinarsi alla letteratura con la Bibbia e la poesia e alcuni degli autori che lo hanno ispirato particolarmente sono stati: William Blake, T.S.Eliot e Carol Ann Duffy. Per quanto riguarda il suo interesse verso la musica, ha iniziato a suonare il pianoforte a 11 anni da autodidatta, imitando le melodie di Erik Satie.

All’età di 16 anni ha abbandonato la scuola, dopo aver litigato con i suoi genitori a causa dei suoi voti bassi. Benjamin ha vissuto a Camden Town senza avere una fissa dimora per un periodo e, successivamente, si è trasferito a Parigi a 19 anni dove ha passato diversi anni facendo musica per strada, nei bar e negli alberghi a Place de Clichy.

Dopo quattro anni passati vivendo e suonando senza una fissa dimora, un agente di spettacolo è rimasto affascinato dal talento di Clementine e gli ha presentato l’uomo che in seguito è diventato il suo manager. Nel 2013, Benjamin ha pubblicato il suo primo EP dal titolo “Cornerstone” e, nello stesso anno, ha preso parte al talk show “Later with Jools Holland”, nel quale vengono invitati vari artisti musicali. In quell’occasione, Clementine è riuscito ad ottenere molti apprezzamenti.

Il suo album d’esordio è stato pubblicato nel 2015, dopo due anni di attesa per via dei rapporti contrattuali con l’industria musicale e la sua etichetta. “At Least for Now” è il titolo del suo lavoro che, un mese dopo la pubblicazione, è entrato nella Top 10 di iTunes in diversi paesi (tra i quali Italia, Svizzera, Belgio e Olanda). In Francia, l’album di Clementine ha ottenuto il disco d’oro arrivando al primo posto della classifica e il premio “Victoires de la Musique” nella categoria miglior nuovo artista.

Benjamin è riuscito a raggiungere il successo grazie alla sua voce definita “calda ed elegante”, che avvolge gli ascoltatori e li porta in un viaggio sotto le influenze di artisti come Nina Simone, Jake Thackray, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, Lucio Dalla, Giacomo Puccini, Claude Debussy e Erik Satie (per citarne alcuni tra quelli elencati da Clementine).

