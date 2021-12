“8 secondi”. Giletti sotterra la no Green pass Schilirò: tragica figura di palta, lei balbetta | Video

“Come mi spiega che l’articolo di Lancet è sparito dal web?”. Nunzia Schilirò, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l’arena, cavalca le teorie del complotto di no vax e no green pass. Il riferimento è a una articolo della prestigiosa rivista scientifica in cui riflettendo della carica virale dei vaccinati si sottolineava il loro ruolo nel contagio e si invitava a non usare l’espressione “pandemia dei non vaccinati” per questa terza e quarta ondata di Coronavirus.

“Io il 20 novembre me lo sono salvato sul mio telefono e ora non si trova più”, accusa il vicequestore sospeso. “Quindi mi dice che qualcuno lo ha cancellato? Ma per piacere”, allarga le braccia Luca Telese, in studio a La7.

Alla Schilirò risponde anche la professoressa del Sacco Maria Rita Gismondo: “Quello del Lancet è assolutamente reperibile come articolo e non va strumentalizzato”. La interrompe subito Giletti, che chiede alla regia di inquadrare con la steadycam il suo telefonino.

“Io in 8 secondi ho trovato l’articolo del Lancet, sul telefonino. Vieni un attimo – attira a sé il cameraman -, lo facciamo vedere in tempo reale. Eccolo qua: penso sia questo, 21 novembre”. “Massimo – ironizza ancora Telese – è scomparso solo dal telefonino della Schilirò”. E il vicequestore ha la forza di rispondere solo: “Io non lo trovavo più, lo cercavo…”. Roba da sotterrarsi e tacere. “Quando fa la seconda dose lo trova”, è la battutaccia di Telese sempre più a suo agio nell’infierire sulla improvvida interlocutrice.