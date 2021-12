uomini-e-donne,-andrea-nicole-ha-scelto-ciprian:-rabbia-de-filippi

Uomini e Donne, nel programma in onda su Canale 5 condotto da Maria de Filippi tutti sono rimasti delusi dalla scelta, proprio perché avrebbero potuto avvisare la redazione della loro scelta, anziché fare tutto di nascosto.

La stessa Tina e Gianni Sperti hanno lamentato la decisione ridicola, mentre Alessandro è rimasto senza parole, l’ex tronista non è riuscita a trattenere le lacrime dinanzi alle reazioni degli opinionisti e dello stesso Alessandro.

Andrea Nicole ha scelto Ciprian, non tutto è avvenuto in modo lecito, secondo alcune voci sul web, sembra che sia accaduto qualcosa di inaspettato.

Tutto è accaduto durante la registrazione della puntata di Martedì 30 Novembre 2021, la tronista si è seduta al centro dello studio per seguire diversi passaggi nello show di Maria de Filippi.

Andrea Nicole e Ciprian hanno fatto la loro entrata in studio insieme, i due hanno rivelato che la scelta non è avvenuta in maniera “normale”, i due protagonisti hanno raccontato che nelle scorse ore il corteggiatore si è recato dalla tronista senza avvisare la redazione.

Il programma non è stato informato della scelta di Ciprian e Andrea Nicole, i due hanno passato la notte insieme.

Uomini e Donne, Andrea Nicole sceglie Ciprian dopo aver passato la notte insieme all’insaputa della redazione

Appena i due sono giunti in trasmissione, hanno raccontato della serata passata insieme, in studio si sono presentati proprio come una coppia. Alessandro non ha preso bene la scelta di Andrea Nicole, infatti sta dimostrando di amare davvero tanto la tronista, il popolo del web è con lui.

Sembra che l’esterna organizzata con la madre di Andrea Nicole in studio non abbia avuto l’effetto sperato, Ciprian invece è stato acusato di esser stato poco credibile.

Al tempo stesso Andrea Nicole ha sempre creduto nel corteggiatore, nonostante il pubblico le consigliasse costantemente di fare dei passi indietro, a quanto pare il suo cuore ha parlato.

Il corteggiatore si è recato dalla tronista senza telecamere, ha indotto la tronista ad avere una seconda scelta, in tanti avevano intuito che Andrea Nicole avrebbe scelto Ciprian, infatti sin dall’inizio la tronista ha mostrato il suo interesse per il corteggiatore sin dalle prime puntate del programma televisivo.

