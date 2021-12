sparatoria-a-scuola,-nuova-tragedia:-uccisi-tre-studenti

Sparatoria a scuola, le vittime avevano tutte tra i 14 e i 17 anni. Ci sono anche feriti tra cui un insegnante

Ancora una tragedia in una scuola americana. Nello stato del Michigan uno studente di 15 anni ha aperto il fuoco e ha ucciso tra ragazzi e ferito otto persone tra cui un insegnante.

Il fatto è avvenuto nella Oxford High School di a nord di Detroit e l’autore del folle gesto è stato arrestato. Le vittime hanno tra i 14 e 17 anni, un ragazzo e due ragazze, ha detto Michael McCabe, vicesceriffo della contea di Oakland.

I feriti sono stati trasportati in tre vicini ospedali e due in condizioni più gravi sono stati sottoposti a intervento chirurgico.

Quando gli agenti sono intervnuti, a seguito della pioggia di telefonate, hanno trovato il ragazzo che aveva ancora la pistola tra le mani ed è stato disarmato. In tutto ha esploso circa venti colpi.

Sparatoria a scuola, il cordoglio di Biden

Sono in corso le indagi per fare luce su quest’ennesima strage negli Usa. Come sempre avviene dopo questi casi, al via le polemiche che da anni infiamma il dibattito pubblico in America sulla grande diffusione di armi e la facilità per i giovani di entrare in possesso.

15enne uccide tre studenti alla Oxford High School con una pistola semiautomatica. Altre sei persone sono rimaste ferite nel liceo nei dintorni di #Detroit. La polizia è arrivata immediatamente sul posto https://t.co/SjNx1NvJrc via @lavocedinewyork — La Voce di New York (@LaVocediNewYork) November 30, 2021

Bloccato e arrestato, il vicesceriffo ha dichiarato che il giovane non ha opposto resistenza e non ha pronunciato parola, scegliendo il diritto di restare in silenzio.

Subito è arrivata anche la dichiarazione del presidente Joe Biden: “Il mio cuore va alle famiglie delle vittime che stanno sopportando il dolore inimmaginabile di perdere un proprio caro”, sono le parole che riportano i giornali.

