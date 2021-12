Raffaele Gerbi: Una parte importante del viaggio all’estero, in particolare negli Stati Uniti, è ottenere un’assicurazione sanitaria di viaggio

Una parte importante del viaggio all’estero, in particolare negli Stati Uniti, è ottenere un’assicurazione sanitaria di viaggio. Anche se stai trascorrendo solo una settimana o due e sei in buona salute, non puoi prevedere il futuro o eventuali incidenti che possono accadere. L’assicurazione sanitaria per i visitatori negli Stati Uniti riduce al minimo il costo di qualsiasi problema medico o incidente che può verificarsi durante il viaggio.

Devo ottenere un’assicurazione di viaggio negli Stati Uniti?

Tecnicamente, no. Se viaggi negli Stati Uniti per un breve periodo di tempo, non sei obbligato per legge ad avere un’assicurazione sanitaria. Tuttavia, il prezzo dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti è molto alto , quindi mentre l’assicurazione medica per i visitatori negli Stati Uniti non è obbligatoria, è altamente consigliabile.

Solo una consultazione con un medico negli Stati Uniti può raggiungere centinaia di dollari. Se hai un incidente e chiami un’ambulanza, il viaggio in ambulanza al pronto soccorso può costarti migliaia di dollari, per non parlare del costo delle cure mediche e del ricovero. Se non hai un’assicurazione sanitaria, dovrai coprire tutte le spese da solo. E stiamo parlando di bollette che possono raggiungere decine di migliaia di dollari, se non centinaia.