Oroscopo di Paolo Fox 2 dicembre: amore e lavoro di questo giovedì

Ariete – In amore la situazione generale, se sei in coppia, invita alla prudenza. A lavoro oggi e domani avrai la possibilità di farti valere.

Toro – In amore la Luna in opposizione invita a non rivangare il passato. A lavoro fai il tuo gioco senza esasperare le problematiche, attenzione al denaro.

Gemelli – In amore in questi giorni avrai modo di farti valere. A lavoro suggerimenti e opportunità arrivano da contatti che avevi abbandonato.

Cancro – In amore la Luna è favorevole ma Venere è contraria. Forse sarebbe il caso di non esasperare certe tensioni. A lavoro le intuizioni oggi non mancano.

Leone – In amore approfitta di questa giornata con Venere neutrale, favoriti gli amori nati a novembre. A lavoro è probabile che ci siano state difficoltà ma adesso bisogna reagire.

Vergine – In amore la Luna oggi è favorevole, non essere troppo timido in amore. A lavoro tutti i progetti possono essere portati aventi con maggiore fiducia.

Bilancia – In amore nel fine settimana gli incontri sono più favoriti. A lavoro programma colloqui e incontri, hai Mercurio favorevole.

Scorpione – In amore oggi la Luna è nel tuo spazio zodiacale, è un momento favorevole per le relazioni. A lavoro approfitta di questi periodi per fare tutto quello che ti interessa.

Sagittario – In amore considera che nel fine settimana la Luna sarà nel tuo segno zodiacale. A lavoro devi cercare di portare avanti le tue idee subito dopo mercoledì.

Capricorno – In amore le storie che partono adesso possono essere molto interessanti. A lavoro sarebbe un errore fare delle scelte sull’onda dell’istintività.

Acquario – In amore è una giornata che potrebbe portare qualche piccolo problema. A lavoro porta avanti un progetto ma non essere troppo spendaccione.

Pesci – In amore la Luna è in trigono, Venere è favorevole, Marte permette di ritrovare un bel po’ di serenità. A lavoro è importante pensare a cambiamenti che saranno ancora più importanti.

