meteo-1-dicembre:-torna-il-maltempo-in-italia

Una nuova perturbazione sta arrivando in queste ore del 1° dicembre in Italia, il meteo infatti prevede l’arrivo di nuove piogge, neve e freddo, che però sarà meno intenso dei giorni scorsi. Il maltempo colpirà soprattutto sulle coste tirreniche nel pomeriggio.

Questa giornata sarà caratterizzata da un addensamento di nubi al Nord Italia, che si estenderà per tutte le coste tirreniche fino ad arrivare in Sicilia e Sardegna. Le piogge interesseranno Toscana, Lazio e Sardegna già dalle prime ore del mattino. Per quanto riguarda le temperature si potrà godere di un lieve aumento che però durerà poco. Infatti già a partire da sabato i valori arriveranno a 2-3 gradi in meno rispetto alle medie stagionali. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo Nord Italia 1° dicembre

Il Nord Italia sarà caratterizzato da un tempo sereno con qualche nuvola di passaggio e piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora nubi in addensamento su tutte le regioni e piogge che si estenderanno anche sul Friuli, e deboli nevicate sulle Alpi. La giornata di oggi terminerà con un peggioramento climatico in tutti settori, salvo il Piemonte che potrà godere di un clima più stabile.

Centro

Il mattino si avranno piogge sparse sulla Toscana settentrionale e Lazio centro-meridionale, mentre nel resto delle aree centrali si potrà godere di un clima asciutto ma con cieli nuvolosi. Ancora piogge nel pomeriggio sugli stessi settori e nevicate sui rilievi abruzzesi fino a quote medie, ma di moderata intensità. In serata instabilità in aumento con piogge sparse, localmente anche intense, più asciutto sulla costa adriatica.

Sud e Isole

Il Sud Italia sarà caratterizzato da una mattinata senza fenomeni rilevanti salvo piogge in Sardegna e nuvole sparse ovunque. Le piogge si estenderanno nel pomeriggio anche su Campania e Calabria settentrionale , asciutto altrove. La giornata si concluderà con piogge sugli stessi settori, mentre altrove il clima sarà più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.