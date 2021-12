Affetto e coccole tra LDA ed Elena Manuele: Amici, nasce una nuova coppia, tra i due c’era già stato qualcosa in passato.

Ci sarebbe un ritorno di fiamma grazie ad Amici di Maria De Filippi: una coppia di giovanissimi che a quanto pare si sarebbe frequentata in passato, prima di entrare nella scuola, sembra flirtare nuovamente. Stiamo parlando di LDA, ovvero Luca il figlio del cantautore Gigi D’Alessio, che da tempo ha un banco, e la new entry Elena Manuele.

Quest’ultima ha quasi 20mila follower sul suo profilo Instagram, ben prima di entrare a far parte della scuola di Amici e per lei non è però la prima esperienza televisiva. La ragazza è diventata popolare in Italia nel 2018, grazie alla vittoria del festival di Sanremo Young. La giovane siciliana e il figlio d’arte si conoscevano.

Una conoscenza che era già emersa giorni fa: il giovane – dopo averla vista entrare nella scuola – ha detto di aver conosciuto già Elena Manuele. La ragazza infatti sarebbe stata a casa di LDA con delle amiche. “Le ho scritto un inedito”, ha affermato. Ma è poi emerso anche dell’altro: la ragazza ha accusato Luca di essere sparito all’improvviso.

Cosa c’è stato in passato tra Elena Manuele e il cantante LDA

Questo ha lasciato intendere che tra i due ci sarebbe stato qualcosa in più di un semplice sodalizio artistico. Infatti lui, dopo le parole della cantante appena entrata nel talent show, ha voluto un confronto e le ha spiegato: “Non è stato fatto con cattiveria, in quel momento non c’ero mentalmente”.

Ha quindi sottolineato e ammesso di avere gestito molto male la situazione che si era creata, quando è sparito. Proprio per questo, tutti hanno subito pensato a un precedente flirt tra i due. Lei a quel punto ha “perdonato” e ha sottolineato: “Apprezzo che te ne sia reso conto, ma mi ha dato fastidio che sei sparito da un giorno all’altro”.

Nel giro di qualche ora, in ogni caso, l’atmosfera nella scuola tra i due è molto cambiata: lui l’ha aiutata a rifare il letto, quindi eccoli insieme mentre si abbracciano. Il giorno dopo, è lui direttamente a rifarle il letto, quindi ecco nuovi abbracci e coccole. “Non sono pronta a un’altra coppia”, ammette Nicol. Chissà cosa ne pensa il pubblico.

