Flavia Vento e la truffa del finto Tom Cruise: perché lei non ha figli

Flavia Vento, ha creduto che fosse amore, ma era evidentemente un fake, lo stesso tranello teso a Roberto Cazzaniga è diventato realtà anche per la showgirl.

Nel servizio delle Iene, ha dichiarato nel servizio di Alessandro Onnis e Giovanni Fortunato, che dopo aver parlato di amore via chat per sei mesi con un suo fake, ha realizzato che in realtà non era il vero Tom Cruise.

Lo stesso è accaduto a Roberto Cazzaniga, il campione di pallavolo che è stato fidanzato per ben 15 anni con una modella che non esiste, tramite l’inchiesta di Ismaele La Vardera, le Iene sono riuscite a scoprire chi si celava dietro la voce della presunta modella.

La showgirl è diventata famosa partecipando a diverse pubblicità e ricoprendo il ruolo di valletta, il gossip sulla sua intensa vita privata è stato l’argomento principale delle riviste per diversi anni.

Nasce il 17 Maggio 1977 a Roma, la sua infanzia è stata molto felice, al fianco di mamma Francesca di origini olandesi e Roberto, un imprenditore italiano.

Dopo aver conseguito la maturità al Liceo Linguistico ha intrapreso la carriera di modella, le sue città erano Parigi e Milano, mentre in televisione ha esordito in alcuni spot pubblicitari.

Flavia Vento, il flirt durato sei mesi con Tom Cruise si è rivelato un fake

La valletta ha partecipato negli spot più famosi d’Italia, tra i quali c’era la Neutro Roberts nel 1995 e lo spot della Ferrero Rocher nel 1999. Il futuro è stato quello di una showgirl che non ha mai smesso di far parlare di sé anche sulle riviste gossip.

Da sempre la showgirl ha cercato il principe azzurro, la caccia all’uomo l’ha portata a vivere diversi amori, tra le relazioni importanti ci sono quelle con l’attore Fabrizio Bentivoglio e il regista cinematografico Mimmo Calopresti.

Il flirt con Marco Prato ha rivelato delle sconvolgenti informazioni, lo stesso ragazzo fu coinvolto nell’omicidio di Luca Varani, il quale morì suicida in carcere nel 2017.

I due erano amici, e dopo la notizia del delitto, la showgirl dichiarò che se Marco avesse commesso l’omicidio l’amicizia e la loro storia d’amore si sarebbe potuta interrompere sin da subito.

La showgirl non è mai stata sposata, non ha mai avuto un marito o dei figli, nel programma televisivo di Barbara d’Urso Pomeriggio 5, ha dichiarato di aver cominciato un percorso di castità nel 2015, dopo le tante prese in giro di molti uomini superficiali.

