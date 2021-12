Bologna, incidente choc sull’A14: camion in fiamme – FOTO

Un incidente fra due mezzi pesanti ha creato il panico a Bologna, sull’autostrada A14: un camion è andato in fiamme.

Un gravissimo scontro tra due camion è avvenuto verso mezzogiorno nel tratto bolognese della A14: l’incidente choc che ha interessato l’autostrada del Sole è avvenuto fra San Lazzaro e l’uscita Fiera. Stando a quanto si apprende, grande è stata la paura tra gli automobilisti e non solo.

Infatti, dopo lo scontro tra i due camion, il rimorchio di uno di questi si è incendiato. Questo non solo ha mandato in traffico il tilt, ma ha provocato una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza e anche nel centro cittadino. Per fortuna, non si registrerebbero gravi conseguenze per gli automobilisti.

Nonostante l’ora di punta, in quel momento non transitavano altri mezzi e l’incidente ha coinvolto solo i due autocarri. Si tratta peraltro di un sinistro che si è verificato su una diramazione, ma l’incendio ha causato davvero molti disagi. I due camionisti coinvolti sono stati soccorsi dal Suem 118, appena prima che divampasse l’incendio.

Drammatico incidente con incendio sull’A14 a Bologna: gli aggiornamenti

Successivamente, i due mezzi pesanti hanno completamente bloccato la carreggiata e questo ha causato il traffico in tilt. Ancora in questo momento, le code sono di diversi chilometri e il soccorso stradale è all’opera per liberare l’autostrada dai due mezzi pesanti. Intanto, quel tratto autostradale che attraversa Bologna è stato chiuso.

Sul luogo del grave incendio, che sta causando diverse polemiche, oltre che ai disagi, sono accorsi Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Bologna Soccorso e il personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. A molti automobilisti e residenti della città di Bologna sono tornate alla mente le sconvolgenti immagini del disastro di Borgo Panigale.

Nel frattempo, anche oggi l’autostrada A14 è nel caos: stamattina presto, un incidente mortale è avvenuto tra Foggia e San Severo, mentre è di pochi minuti fa la notizia del grave incendio di un mezzo sul tratto autostradale tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, nel sud delle Marche.

