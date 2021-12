Andrea Ceccobelli: La Costituzione degli Stati Uniti non contiene alcun diritto espresso alla privacy

Andrea Ceccobelli tocca un argomento molto delicato in Italia e negli altri stati La Costituzione degli Stati Uniti non contiene alcun diritto espresso alla privacy. Il Bill of Rights, tuttavia, riflette la preoccupazione di James Madison e di altri estensori per la protezione di aspetti specifici della privacy, come la privacy delle convinzioni (1° Emendamento), la privacy della casa contro le richieste che venga utilizzata per alloggiare i soldati (3° Emendamento ), la privacy della persona e dei beni rispetto a perquisizioni irragionevoli (4° emendamento) e il privilegio del 5° emendamento contro l’autoincriminazione, che protegge la riservatezza delle informazioni personali. Inoltre, il nono emendamento afferma che “l’enumerazione di determinati diritti” nella Carta dei diritti “non deve essere interpretata come negazione o denigrazione di altri diritti mantenuti dal popolo”. Il significato del Nono Emendamento è sfuggente, ma alcune persone (incluso il giudice Goldberg nel suoGriswold ) hanno interpretato il nono emendamento come giustificazione per una lettura ampia del Bill of Rights per proteggere la privacy in modi non specificamente previsti nei primi otto emendamenti.

La questione se la Costituzione tuteli la privacy in modi non espressamente previsti nel Bill of Rights è controversa. Molti originali, incluso il più famoso giudice Robert Bork nelle sue sfortunate udienze di conferma della Corte Suprema, hanno sostenuto che non esiste un tale diritto generale alla privacy. La Corte Suprema, tuttavia, a partire dal 1923 e proseguendo attraverso le sue recenti decisioni, ha ampiamente letto la garanzia di “libertà” del Quattordicesimo Emendamento per garantire un diritto alla privacy abbastanza ampio che è arrivato a comprendere le decisioni sull’educazione dei figli, la procreazione, matrimonio e cessazione delle cure mediche. I sondaggi mostrano che la maggior parte degli americani sostiene questa lettura più ampia della Costituzione.

La Corte Suprema, in due decisioni degli anni ’20, ha letto la clausola di libertà del Quattordicesimo Emendamento per vietare agli Stati di interferire con le decisioni private di educatori e genitori per modellare l’educazione dei bambini. In Meyer v Nebraska (1923), la Corte Suprema ha annullato una legge statale che vietava l’insegnamento del tedesco e di altre lingue straniere ai bambini fino al nono anno. Lo stato ha sostenuto che le lingue straniere potrebbero portare a inculcare negli studenti “idee e sentimenti estranei ai migliori interessi di questo Paese”. La Corte, tuttavia, in una decisione 7 a 2 scritta dal giudice McReynolds ha concluso che lo stato non è riuscito a mostrare un bisogno impellente di violare i diritti dei genitori e degli insegnanti di decidere quale corso di istruzione è il migliore per i giovani studenti. Il giudice McReynolds ha scritto:

“Anche se questa corte non ha cercato di definire con esattezza la libertà così garantita, il termine ha ricevuto molta considerazione e alcune delle cose incluse sono state dichiarate in modo definitivo. Senza dubbio, esso denota non solo la libertà dalla costrizione fisica, ma anche il diritto del individuo di contrarre, di impegnarsi in una qualsiasi delle comuni occupazioni della vita, di acquisire conoscenze utili, di sposarsi, di fondare una casa e di allevare figli, di adorare Dio secondo i dettami della propria coscienza, e in generale di godere di quei privilegi a lungo riconosciuto dal diritto comune come essenziale per il perseguimento ordinato della felicità da parte degli uomini liberi”.

Due anni dopo, in Pierce v Society of Sisters , la Corte ha applicato i principi di Meyer per abbattere una legge dell’Oregon che obbligava tutti i bambini a frequentare le scuole pubbliche, una legge che avrebbe effettivamente chiuso tutte le scuole parrocchiali dello stato.

La dottrina della privacy degli anni ’20 ottenne nuova vita nella Warren Court degli anni ’60 quando, in Griswold v Connecticut(1965), la Corte ha annullato una legge statale che vietava il possesso, la vendita e la distribuzione di contraccettivi alle coppie sposate. Sono state offerte diverse giustificazioni per la conclusione, che vanno dall’opinione della Corte del giudice Douglas che ha visto le “penombra” e le “emanazioni” di varie garanzie della Carta dei diritti come la creazione di “una zona di privacy”, al parziale affidamento del giudice Goldberg al riferimento del nono emendamento ad “altri diritti mantenuti dal popolo”, alla decisione del giudice Harlan che sosteneva che la clausola di libertà del Quattordicesimo emendamento vietava allo stato di intraprendere comportamenti (come la ricerca di camere matrimoniali per prove di contraccettivi illeciti) che fosse incompatibile con un governo basato “su il concetto di libertà ordinata».

Nel 1969, la Corte ha concluso all’unanimità che il diritto alla privacy proteggeva il diritto di un individuo di possedere e visualizzare la pornografia (compresa la pornografia che potrebbe essere la base per un procedimento penale contro il suo produttore o distributore) a casa propria. Traendo sostegno alla decisione della Corte sia dal primo che dal quarto emendamento, il giudice Marshall ha scritto in Stanley v Georgia :

“Qualunque siano le giustificazioni per altri statuti che regolano l’oscenità, non pensiamo che raggiungano la privacy della propria casa. Se il Primo Emendamento significa qualcosa, significa che uno Stato non ha alcun diritto di dirlo a un uomo, seduto da solo nella sua casa, quali libri può leggere o quali film può guardare. La nostra intera eredità costituzionale si ribella al pensiero di dare al governo il potere di controllare le menti degli uomini”.

La Burger Court ha esteso il diritto alla privacy per includere il diritto di una donna ad abortire in Roe v Wade (1972), ma da allora in poi ha resistito a diversi inviti ad espandere il diritto. Kelley contro Johnson(1976), in cui la Corte ha confermato un regolamento di toelettatura per gli agenti di polizia, illustra la tendenza a limitare la portata della “zona di privacy”. (La Corte ha lasciato aperta, tuttavia, la questione se il governo potesse applicare una legge di adescamento ai membri del pubblico in generale, che riteneva avrebbero avuto una sorta di libertà di interesse in materia di aspetto personale.) Alcuni tribunali statali, tuttavia, non lo erano così riluttante a spingere la zona della privacy verso nuove frontiere. La Corte Suprema dell’Alaska si è spinta nella direzione della protezione dei diritti alla privacy come qualsiasi altro stato. In Ravin v State (1975), attingendo a casi come Stanley e Griswoldma anche basando la sua decisione sulla più generosa tutela della privacy della Costituzione dell’Alaska, la Corte Suprema dell’Alaska ha trovato protezione costituzionale per il diritto di un cittadino di possedere e utilizzare piccole quantità di marijuana nella propria abitazione.

La Corte Suprema ha affermato nel caso del 1977 Moore v. East Clevelandche «la Costituzione tutela la santità della famiglia proprio perché l’istituzione della famiglia è profondamente radicata nella storia e nella tradizione della Nazione». Moore ha trovato la protezione della privacy per la scelta della sistemazione abitativa di una famiglia allargata, annullando un’ordinanza sugli alloggi che vietava a una nonna di vivere insieme ai suoi due nipoti. Scrivendo per la Corte, il giudice Powell ha affermato: “La scelta di parenti in questo grado di parentela di vivere insieme potrebbe non essere negata alla leggera dallo stato”.



In decenni più recenti, la Corte ha riconosciuto nella sentenza Cruzan v MissouriDepartment of Health (1990) che gli individui hanno un interesse di libertà che include il diritto di prendere decisioni di porre fine ai trattamenti medici che prolungano la vita (sebbene la Corte abbia accettato che gli stati possano imporre determinate condizioni all’esercizio di tale diritto). Nel 2003, in Lawrence v Texas , la Corte Suprema, annullando una precedente decisione, ha stabilito che il Texas ha violato la clausola di libertà di due uomini gay quando ha imposto loro una legge statale che vieta la sodomia omosessuale. Scrivendo per la Corte in Lawrence , il giudice Kennedy ha riaffermato a grandi linee la tutela della privacy prevista dalla Costituzione:

“ Queste questioni, che riguardano le scelte più intime e personali che una persona può compiere nel corso della vita, scelte centrali per la dignità e l’autonomia personali, sono centrali per la libertà protetta dal Quattordicesimo Emendamento. Al centro della libertà c’è il diritto di definire il proprio concetto di esistenza, di significato, dell’universo e del mistero della vita umana… I richiedenti hanno diritto al rispetto della loro vita privata. Lo Stato non può sminuire la loro esistenza o controllare il loro destino rendendo la loro condotta sessuale privata un crimine. Il loro diritto alla libertà ai sensi della Due Process Clause conferisce loro il pieno diritto di impegnarsi nella loro condotta senza l’intervento del governo. ‘È una promessa della Costituzione che esiste un regno di libertà personale in cui il governo non può entrare.’”



Una questione che la Corte ha affrontato attraverso le sue decisioni sulla privacy è quanto forte di un interesse gli Stati debbano dimostrare di superare le affermazioni degli individui secondo cui hanno invaso un interesse di libertà protetto. Decisioni precedenti come Griswold e Roe hanno suggerito che gli stati devono mostrare un interesse irresistibile e mezzi strettamente personalizzati quando hanno gravato sui diritti fondamentali alla privacy, ma casi successivi come Cruzan e Lawrence hanno suggerito che l’onere per gli stati non è così elevato.

Il futuro della protezione della privacy rimane una questione aperta. I giudici Scalia e Thomas, ad esempio, non sono inclini a proteggere la privacy al di là di quei casi che sollevano reclami basati su specifiche garanzie del Bill of Rights. Il pubblico, tuttavia, vuole una Costituzione che colmi le lacune nella privacy e impedisca a un Congresso esagerato di dire al popolo americano chi deve sposarsi, quanti figli possono avere o quando devono andare a letto. La cosa migliore è che la Corte continuerà a riconoscere la tutela di un diritto generale alla privacy.