Alessandra Ambrosio, carriera e curiosità sulla supermodella brasiliana

Chi è Alessandra Ambrosio? Secondo alcune riviste specializzate è una delle modelle più pagate al mondo. Fotografatissima e sempre presente sulle copertine più glamour, Alessandra è un’icona di bellezza degli anni Zero. La supermodella brasiliana è nata col nome di Alessandra Corine Ambrósio ad Erechim, nel 1981. Deve la sua fama internazionale al fatto di essere stata uno dei volti (e dei corpi) simbolo di Victoria’s Secret.

La carriera di Alessandra Ambrosio ebbe inizio nel 1996, nel periodo in cui si credeva che il fenomeno delle grandi top model stesse per concludersi. Grazie al concorso Elite Model Brasil – Look of the Year, la giovane Ambrosio fu notata e scritturata dall’agenzia Elite. Nel 2003 comparve nel calendario Pirelli. Divenne testimonial della campagna Millennium di Guess? nel 2004. Nello stesso anno sfilò per Rocco Barocco. Tutti questi lavori la imposero al pubblico: i giornalisti cominciarono a descriverla come “la brasiliana dalle gambe lunghissime”. E l’anno dopo la Ambrosio cominciò a collaborare con Revlon e Victoria’s Secret. Da quel momento in poi Alessandra divenne una delle modelle più richieste e pagate al mondo.

La carriera di Alessandra Ambrosio

Nel 2007 un sito di moda l’ha votata come la sesta donna più sexy del mondo. L’anno dopo la modella era nella top tre. Nel 2011 apparve nella nota campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana ispirata alla tradizione femminile siciliana. Con lei posarono anche le modelle Izabel Goulart, Isabeli Fontana e Maryna Linchuk.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Chi è la China Suarez: la modella ha fatto litigare Icardi e Wanda Nara

Intanto la supermodella continuava a sfilare per Victoria’s Secret. Celebre è la sua passerella del 2005, quando al Victoria Secret Fashion Show si fece fotografare con indosso una lingerie realizzata interamente con caramelle.

Ha recitato nel film Casino Royale, per la regia di Martin Campbell, nel 2006. Nel 2015 è comparsa nel film Daddy’s Home. E nel 2016 ha recitato in

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra.

Biografia di Alessandra, dalle orecchie a sventola alla passerella

La modella è nata in una piccola città nel Sud del Brasile, nella regione del Rio Grande do Sul. Il padre è di origine italiana (il nonno paterno di Alessandra è di Padova), la madre è polacca. All’età di undici anni Alessandra si sottopose a un intervento di chirurgia estetica per correggere il difetto delle orecchie a sventola.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Morta Kikka Cavenati, stilista e modella: aveva 28 anni

Tra il 2008 e il 2018 è stata sentimentalmente legata a Jamie Mazur, un ricco imprenditore californiano. Da Jemie Alessandra ha avuto due figli. Il primo nel 2008 e il secondo nel 2012. Per anni si è vociferato di un suo presunto flirt con il calciatore Cristiano Ronaldo. Oggi vive una relazione con l’imprenditore italiano Nicolò Oddi.

A quarant’anni la modella è ancora richiestissima e bellissima.

The post Alessandra Ambrosio, carriera e curiosità sulla supermodella brasiliana appeared first on Ck12 Giornale.