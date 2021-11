Valeria Satta, chi è la donna sarda che ha truffato Roberto Cazzaniga

Valeria Satta avrebbe raggirato il pallavolista Roberto Cazzaniga: con i soldi che servivano per curarsi avrebbe fatto tanto altro

Aveva usato una foto della modella brasiliana di Victoria Secret’s Alessandra Ambrosio. Si era spacciata per chi non era per sottrarre 700mila euro in 15 anni al pallavolista Cazzaniga.

È su questi elementi che sta lavorando la Procura della Repubblica di Monza sulla donna sarda Valeria Satta, residente a Torre degli Ulivi, frazione di Capoterra in provincia di Cagliari. Vive in una casa che sarebbe stata ristrutturata proprio con quei soldi che l’atleta vittima del raggiro le versava per curare il grave problema al cuore che lei diceva di avere.

Valeria Satta, i testimoni: “Voleva regalarci un Mercedes”

Castedduonline.it riporta un fatto che certamente non sarà trascurato dagli inquirenti. Un pasticcere e la moglie raccontano un episodio risalente a nove anni fa quando la Satta tra settembre 2012 e marzo 2013 aveva frequentato un corso di pasticceria da loro tenuto.

Fin qui nulla di strano se non che la donna tenesse molto a fare regali costosi ai due. Un telefono cellulare per il compleanno di lui e tanti altri doni, anche strumenti di lavori, a ritmo circa di un regalo a settimana.

Oltre a pagare il corso di pasticceria per lei e la sorella aveva tante attenzioni anche ai figli della coppia, sborsando sempre cifre molto alte.

Pagava anche corsi privati che i coniugi andavano a fare a casa e addirittura hanno rifiutato il dono di una Mercedes. Ufficialemente, secondo quando aveva detto, lavorava da remoto con una socia che si trovava a Milano e il suo contatto Facebook aveva un altro nome che ora risulta introvabile.

Una storia esplosa dopo il servizio de Le Iene della scorsa settimana e che stasera ritornerà suò tema con Roberto Cazzaniga cher sarà presente in studio.

