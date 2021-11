Simone Bonaccorsi, chi è il modello paparazzato con Delia Duran

Simone Bonaccorsi, è un modello italiano che ha sfilato per diverse case di moda, nel 2018 ha vinto la fascia di più dello d’Italia, aggiudicandosi il titolo di Mister Italia 2018.

Mentre nel 2019 partecipa al reality Temptation Island Vip in coppia con la sua fidanzata Chiara Esposito, proprio per mettere alla prova il loro amore.

Il modello nasce a Catania il 4 Dicembre del 1995, ha un fratello di nome Leonardo nato nel 2018, infatti è stato proprio il fratello maggior ad annunciare la nascita sul suo profilo Facebook.

Il modello è appassionato di sport, pratica nuoto, palestra e beach tennis, si è diplomato all’Istituto Tecnico di Catania per poi intraprendere la carriera di modello sfilando per i più importanti marchi di moda.

Nel suo curriculum ci sono marchi del calibro di Dolce e Gabbana, Replay ed Iceberg, inoltre ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie come Guess, e l’intimo di Calvin Klein.

Vince il titolo di “Mister Italia” e di “Mister Intimo”, riceverà l’ultimo premio proprio da Gianni Sperti, inoltre parteciperà al programma televisivo Ciao Darwin nella categoria dei “Belli” per poi avere uno spazio dedicato alla bellezza in Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manila Nazzaro, il suo discorso commuove tutti al Gf Vip

Simone Bonaccorsi, la reazione di Alex Belli alle foto di Delia Duran non ha convinto Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, ha preparato una trappola per l’attore e concorrente nella Casa, dopo i suoi atteggiamenti molto affettuosi con Soleil Sorge, Alex Belli ha visto lo stesso comportamento della moglie.

Il concorrente si è dimostrato coerente, infatti ha parlato di un’amicizia con Soleil, proprio mentre guardava sua moglie Delia Duran in compagnia del modello che ha partecipato alla penultima edizione di Temptation Island Vip.

Nel momento in cui Alex Belli ha visto le foto che immortalavano Delia Duran in compagnia del modello, ha dichiarato di non cadere nella trappola, sa benissimo che al di là delle immagini c’è solo amicizia.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli, Federica Panicucci fa una rilevazione in diretta: le sue parole

Per il conduttore Alfonso Signorini questo modo di interpretare le amicizie di Alex Belli smebra fuori luogo, dichiarando che due amici non si guardano in “quel modo” a casa sua, infatti il conduttore ha dichiarato di non cadere nell’argomento, per poi affermare che i due sono una coppia libera, facendogli i complimenti.

Alex Belli ha risposto al conduttore che non difenderebbe la sua amicizia con Soleil se avesse avuto da ridire sulle foto, capisce bene che sia difficile per il pubblico accettare questa cosa, ma l’attore non può andar contro l’amicizia tra Delia Duran e il modello italiano.

The post Simone Bonaccorsi, chi è il modello paparazzato con Delia Duran appeared first on Ck12 Giornale.