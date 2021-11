Sabrina Salerno: “Non ero desiderata”, poi spunta la verità sulla mamma

La cantante e showgirl Sabrina Salerno: “Non ero desiderata”, la verità anche sulla mamma, ecco cosa diceva.

Sabrina Salerno ha alle spalle un’infanzia segnata dalle difficoltà e soprattutto dall’assenza di suo padre: ne ha parlato in diverse occasioni negli ultimi tempi. Ha in particolare sottolineato di aver avuto una sorta di riconciliazione col genitore, prima che questi morisse nel 2019.

Non fu davvero pace tra i due e alcune ferite sono rimaste aperte proprio perché il suo papà poi è venuto a mancare. La concorrente di Ballando con le Stelle, dove gareggia in tandem con Samuel Peron, ha anche in passato parlato della sua famiglia e se si va a spulciare tra le sue parole in una vecchia intervista si scopre che anche quello con sua mamma è stato un rapporto complesso.

“Ho vissuto sempre con i nonni, visto che mio padre non mi ha mai riconosciuta e quindi porto il cognome dei genitori napoletani di mia madre, pur essendo nata a Genova”, aveva raccontato la bella cantante, spiegando appunto che anche sua madre era spesso assente. La donna faceva l’infermiera e quindi era lontana dalla figlia più per motivi di lavoro che altro.

Il rapporto di Sabrina Salerno con la mamma: “Sono nata quando aveva 18 anni…”

Lei così ha vissuto a Sanremo da quando aveva cinque anni a quando ne ha compiuti quattordici. Nei primi anni Ottanta, giovanissima, arriva l’esplosione musicale che poi si consolida col successo di Boys, targato 1987. Tre anni prima, nel 1984, aveva partecipato ancora giovanissima a Miss Italia, poi l’anno dopo era diventata valletta sulle reti del Biscione.

A ‘Interviste Romane’ ha parlato proprio di quel periodo della sua vita e del mancato appoggio dei genitori: “Non avendo vissuto con i miei genitori, diciamo che non ho avuto influenze particolari. Ho sempre vissuto con i nonni e quindi niente condizionamenti”. Il ruolo dei suoi nonni è stato invece importante, li ha definiti “uno scoglio a cui aggrapparmi nei momenti di difficoltà”.

La sua condizione – ha detto invece a ‘Verissimo’ – è stata “quella di non avere i miei genitori accanto”. Sabrina Salerno ammette di non essere stata “una figlia desiderata” e giustifica la mamma che quando lei nacque aveva solo 18 anni: “Mi ha avuta che aveva solo 18 anni e non è stata in grado nemmeno di comprendere”.

