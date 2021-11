Roberto Cazzaniga, chi è il pallavolista truffato dalla finta fidanzata

Roberto Cazzaniga, pallavolista della New Mater Volley di Castellana Grotte, è diventato suo malgrado un personaggio del gossip. Ecco il motivo

L’incredibile vicenda che lo vede protagonista è al centro di una inchiesta de Le Iene

Roberto Cazzaniga, 42 anni lo scorso 29 ottobre, è un atleta di lungo corso dei campionati di SuperLega e Serie A2 della Lega Nazionale Pallavolo.

Cazzaniga in questi giorni è salito, suo malgrado, agli onori delle cronache ed al centro del gossip per via di una clamorosa truffa, oltre 70.000 euro di danni, perpetrata ai suoi danni da un sodalizio criminale. Un sodalizio, ancora da smascherare per intero, che gli ha fatto credere di essere fidanzato con una nota modella brasiliana.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Paola Egonu: ecco quanto guadagna la stella azzurra della pallavolo

La vicenda è stata denunciata del programma di Italia Uno Le Iene mentre un gruppo di suo colleghi ha avviato una raccolta fondi per aiutarlo a superare le difficoltà economiche. Ma chi è Roberto Cazzaniga.

Chi è Roberto Cazzaniga

Come detto parliamo di un atleta di lungo corso di ruolo opposto attualmente sotto contratto con un club di Serie A2 ma in passato a lungo impegnato in Serie A1, l’attuale Superlega ed in Nazionale con la quale ha vinto nel 2009 i Giochi del Mediterraneo.

Cazzaniga, nativo di Milano ma ormai pugliese di adozione inizia a giocare nel 1995 con le giovanili della Pro Victoria Monza uno dei club che ha poi dato vita alla Vero Volley. Nel 2000-2001 viene ingaggiato proprio dalla squadra milanese con la quale fa il suo esordio nella massima serie.

A Milano Cazzaniga resta tre anni prima di passare in sequenza a Parma e Montichiari fino all’approdo alla Reima Crema club di A1 dove resta cinque anni e dove si toglie le principali soddisfazioni della carriera.

Dopo una breva parentesi con Segrate in B nel 2012 Cazzaniga arriva in Puglia, alla New Mater. Dalla Puglia il pallavolista, convinto anche di star vivendo una storia d’amore bellissima, seppur a distanza con una modella brasiliana, non si muove più.

—>>> Leggi anche: Francesca Piccinini addio alla Pallavolo: cosa fa adesso

Dal 2012 ad oggi Cazzaniga ha firmato solo contratti annuali alternandosi tra le due società di Castellana Grotte e Atripalda. Nel palmares del pallavolista oltre alla già citata medaglia d’oro vinta ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 anche due vittorie in Coppa Italia di Serie A2 nel 2012 con la New Mater e nel 2013 con Atripalda.

The post Roberto Cazzaniga, chi è il pallavolista truffato dalla finta fidanzata appeared first on Ck12 Giornale.