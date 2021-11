Oroscopo di Paolo Fox del mese di dicembre: come si chiuderà l’anno?

ARIETE – mentre Venere sarà contraria e lo è già dal mese precedente, per il lavoro potrebbe essere un periodo molto creativo. Ci vorrà impegno ma le opportunità difficilmente mancheranno. Occhio però alle tensioni, soprattutto quelle legate ai rapporti, potrebbero farvi innervosire. Meglio evitare anche degli sforzi.

TORO – Giove e Saturno saranno in posizione sfavorevole e potrebbero esserci diversi intoppi sul lavoro. Meglio in amore perché finalmente ci sarà maggiore fiducia. La fine del mese sarà la parte migliore dell’anno, sarete alla ricerca della tranquillità.

GEMELLI – per Fox questo anno si chiede bene almeno per il lavoro ed infatti il bilancio è positivo. In amore invece ci saranno dei giorni piuttosto pesanti, così come con alcuni affetti vicini se non si ha un partner. Nervosismo in corso soprattutto durante le feste natalizie.

CANCRO – bisognerà stare attenti ai rapporti di lavoro perché potrebbero terminare in maniera definitiva. Le tensioni non mancheranno su tutti i fronti. Bene per i sentimenti ma per quelle relazioni che hanno superato dei momenti veramente complicati. Le nuove storie così e così, mancherà un po’ convincimento.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

LEONE – bellissimo mese per chiudere il 2021 al meglio, in particolare per quanto riguarda il lavoro. In amore se una relazione non funziona si potrà chiudere. Ci sarà diffidenza per le nuove conoscenze. Nonostante tutto ci si sentirà decisamente più amati e le energie non dovrebbero mancare.

VERGINE – l’inizio di dicembre non sarà un periodo interessante per il lavoro e bisognerà fare attenzione anche alle finanze. In amore avrete una grande voglia di fare chiarezza in un rapporto, non per forza sentimentale comunque. Per la salute avrete le giuste forze per andare avanti in tante situazioni.

BILANCIA – ci vorrà tanto impegno sul posto di lavoro. Stelle così e così per il lato dei sentimenti ma occhio perché questo non vale a dire che in amore ci saranno problemi, o meglio che l’amore mancherà. Farete bene a non esagerare con nulla per non avere delle ripercussioni sulla vostra salute.

SCORPIONE – la situazione lavorativa è ormai sempre più limpida e potrebbero arrivare pure delle novità, delle nuove occasioni. Sarete molto più propensi a risolvere questioni d’amore, relazionarsi sarà molto più semplice così come fare dei progetti. Benissimo la forma fisica con queste stelle.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

SAGITTARIO – questo ultimo mese dell’anno sarà abbastanza tranquillo e favorevole sul fronte della professione. Bene le energie. Chiarezza per l’amore e per le relazioni. Questo soprattutto se ci sono stati dei problemi, delle discussioni e qualcosa che è rimasto irrisolto.

OROSCOPO DI PAOLO FOX

CAPRICORNO – benissimo chi ha intenzione di portare avanti un progetto di lavoro proprio in questo mese di dicembre. Tutto molto bene anche per i sentimenti perché Paolo Fox ci dice che Venere sarà in una posizione importante ed attiva. Chi ha avuto intoppi con il benessere, in questo periodo potrà persino recuperare una buona forma fisica.

ACQUARIO – tutto ok per il lavoro, questo sarà un mese veramente molto sereno. Qualche novità arriverà per i nuovi incontri amorosi mentre per chi ha già una storia ci potrebbe essere una maggiore concretezza. Per la salute l’inizio di dicembre non sarà troppo incoraggiante, attenzione.

PESCI – mese risolutivo per le questioni professionali quindi l’impegno potrebbe farvi ottenere qualcosa in più. Occhio però perché proprio a causa del lavoro potreste trascurare l’amore e gli affetti più in generale. Per altro bisognerà curare maggiormente la propria forma fisica.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox del mese di dicembre: come si chiuderà l’anno? proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.