Oroscopo di Paolo Fox 1 dicembre: super mercoledì per amore e lavoro

Ariete – In amore nel mese di dicembre Venere contraria può riportare i dubbi del passato. A lavoro si sblocca qualcosa, discussioni per contratti.

Toro – In amore Venere favorevole per tutto il mese favorirà i sentimenti. A lavoro i problemi burocratici portano piccoli ritardi che vanno gestiti con attenzione.

Gemelli – In amore se una persona ti piace aspetta un po’ di tempo prima di dichiararle amore eterno. A lavoro ti senti più forte e Giove e Saturno favorevoli hanno già portato novità.

Cancro – In amore Venere opposto potrebbe generare fiducia, forse qualche momento di disagio in questi primi giorni di dicembre. A lavoro chi ha un’attività indipendente può stipulare un accordo entro maggio.

Leone – In amore Mercurio è favorevole fino al giorno 13, potresti fare degli incontri speciali che si riveleranno importanti. A lavoro qualcuno deve dire addio a una situazione difficile.

Vergine – In amore bello questo transito di Venere favorevole, vale la pena di sfruttarlo. A lavoro sei concentrato, e ci sono in arrivo nuove occasioni da sfruttare nel tuo settore.

Bilancia – In amore piccole dispute tra innamorati vanno bloccate per tempo, Venere è contraria già dal mese scorso. A lavoro un atteggiamento diplomatico ti ha aiutato spesso a superare problemi.

Scorpione – In amore Venere per tutto il mese sarà favorevole. È un periodo interessante per fare delle conoscenze. A lavoro si possono risolvere discussioni riguardanti il tuo futuro.

Sagittario – In amore si parte con una Venere neutrali, ma gli amore che sono nati nel mese di ottobre continuano. A lavoro puoi ricevere una conferma, un recupero è dietro l’angolo con Giove e Saturno favorevoli.

Capricorno – In amore questo nuovo mese nasce con Venere nel tuo spazio zodiacale, e questo è di buon auspicio per i sentimenti. A lavoro ti sembra di fare molto e ottenere meno, ci sono preoccupazioni per un parente o in famiglia.

Acquario – In amore con Marte dissonante attenzione alle polemiche che nascono per motivi banali. A lavoro entro la fine di questo mese sarà possibile concludere un accordo.

Pesci – In amore spero che la maggioranza dei nati abbia superato la crisi di metà agosto. A lavoro il tuo desiderio di cambiare sta crescendo, potresti decidere di andartene da un gruppo se non ti soddisfa più.

