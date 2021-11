Oroscopo di Branko di dicembre: che mese per i segni di fuoco!

ARIETE – Nelle prossime settimane potreste ricevere una novità assoluta, un vero e proprio riscatto tanto atteso. Mettete in pratica una nuova progettualità: siete in un periodo estremamente favorevole, portate alla luce le vostre vere competenze nel lavoro, nelle collaborazioni professionali, negli investimenti e nel denaro. Non importa in che campo decidete di canalizzare le vostre energie, l’importante è agire poiché il cielo è tutto a vostro favore. Successo in amore. Bene la salute.

TORO – Siete di fronte a un periodo estremamente favorevole. L’arrivo del Sole in trigono positivo rende questo mese strategico, unico nel suo genere. Una notizia tanto attesa cambierà radicalmente la vostra posizione finanziaria; l’arrivo di denaro inaspettato potrebbe essere la spinta giusta per applicare scelte future. Il denaro porta con sé delle entrate e delle uscite: sicuramente un acquisto importante potrebbe fare al caso vostro. In amore aumento della passione. Nel lavoro opportunità inaspettate. Prestare attenzione all’alimentazione.

GEMELLI – Nelle prossime settimane potreste avvertire un pò di fragilità, un sottotono che porta alla luce alcuni rallentamenti. Niente paura, è la presenza del Sole che attraverso la sua opposizione mette lo zampino nelle relazioni amorose e nel privato. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner o iniziare nuove situazioni amorose. Anche nel lavoro è opportuno prestare attenzione, la colpa questa volta è di Marte che porta alla luce alcune incomprensioni con un collaboratore e ritardi nel denaro. Netta ripresa dal 24 dicembre.

CANCRO – Siete il segno più tradizionalista dello Zodiaco, ecco perché amate moltissimo l’arrivo del Natale, festa che rappresenta la famiglia. Ogni volta che c’è da preparare una festa in famiglia siete pronti a caricarvi di tutta l’organizzazione. In arrivo un Natale speciale fatto di novità assolute, soprattutto tra le mura domestiche. Bene l’amore e la passione; se cercate l’amore, il 31 dicembre potreste vivere un colpo di fulmine. Successo nella professione e bene le contrattazioni d’affari; ottimo periodo per fare spese pazze.

LEONE – Un valore aggiunto dopo l’altro. Sarà un dicembre ricco di novità caratterizzato, soprattutto, dall’entrata di Marte nel segno amico del Sagittario. I giorni più intensi sono vicino al Natale, esattamente dal 15 dicembre in poi quando Marte vi sostiene nel lavoro, nel denaro, in amore e nel privato. In arrivo un mélange di emozioni che portano alla luce vecchie situazioni lasciate insolute. C’è la voglia di vivere le prossime settimane in maniera intensa senza tralasciare nulla. Se cercate l’amore c’è un aumento della passione, se invece state pensando a una svolta personale è il momento giusto per cambiare vita. Fortuna e successo per il denaro. Salute al top.

VERGINE – Sarà un Natale speciale; dicembre è un mese di grande rinascita. Il Sole torna a sostenere la vostra vita. La nota positiva è che insieme al Sole quest’anno c’è anche Venere a dare una mano. Sono giorni importanti per vivere appieno un rapporto amoroso. Per alcuni nati novità assolute nella professione e nel denaro. Un mélange di positività che si espande per molte settimane. È un periodo favorevole per cambiare lavoro, casa, macchina, investire denaro per una casa, rinnovare il proprio look. Anche la salute godrà dell’influenza positiva del Sole. 17 e 18 dicembre i giorni fortunati.

BILANCIA – Sole e Marte sono gli artefici di alcuni ritardi. Questa influenza astrale rende difficile i preparativi per il Natale. Niente paura, tutto torna a sorridere tra Natale e Capodanno. Nelle prossime settimane prestate attenzione al lavoro; un vostro collaboratore potrebbe farvi uno sgambetto. Non azzardate spese pazze: l’economia non gode di ottima salute. Siate più vigili nella salute, un pò di stanchezza potrebbe abbassare le vostre difese. Giorni favorevoli per avviare una nuova progettualità, 13 – 14 dicembre.

SCORPIONE – Marte continua a sostenere la vostra vita; state vivendo un periodo estremamente favorevole e impegnativo. La professione gode di ottima salute; periodo favorevole per gli investimenti. Per alcuni nati, la fortuna arriva attraverso una compravendita immobiliare, oppure con la stipula di un contratto nuovo lavorativo. Il cielo è a vostro favore, soprattuto per i preparativi di Natale. Bene l’amore e la passione. Ottimo periodo per mettere in ordine il fisico; una sana dieta alimentare potrebbe aiutarvi a disintossicare il vostro intestino.

SAGITTARIO –Buon compleanno Sagittario! Il contesto amoroso gode di ottima salute; una novità nella coppia spinge a fare passi importanti. Ogni volta che arrivano le feste natalizie la vostra vita assume un colore diverso fatto di felicità e di successo. Nella professione c’è un vero e proprio avanzamento importante; in arrivo un riscatto tanto atteso. L’economia è proficua e molto favorevole. L’energia positiva vi porta a vivere questo momento in maniera incondizionata, fatto di felicità e di successo in tutti i campi. Giorni favorevoli: 25 – 26 dicembre.

CAPRICORNO –Dicembre è un mese estremamente favorevole, l’arrivo del Sole e di Mercurio porta alla luce moltissime novità. Da un lato vivrete un successo inaspettato nella professione e nel denaro, dall’altro, invece, l’arrivo dell’amore. Sono giorni utili per iniziare una convivenza, legalizzare un amore, cambiare città. È Venere che aiuta a vivere serenamente questo periodo: il suo influsso porta alla luce un Natale davvero speciale. Finalmente una netta ripresa in tutti i settori. Punto debole: gambe e vene.

ACQUARIO – Il cielo sta cambiando: l’influsso degli astri vi spinge a rivedere alcune situazioni personali. Nelle prossime settimane Giove abbandonerà i vostri gradi. Ciò non significa che sarà un Natale difficile, la cosa certa è che bisogna tenere a freno l’economia ed evitare spese pazze. Il sostegno di Giove ha caratterizzato positivamente la vostra vita. Non fatevi prendere dalle novità e dell’euforia: non è tempo per cambiare le vostre abitudini. Un calo psicofisico potrebbe rendervi nervosi, meglio non farvi carico di situazioni non vostre. Giorni positivi 23 – 24 dicembre.

PESCI – Un Natale speciale tutto da dedicare all’amore e alla famiglia. La vostra sensibilità vi porta a vivere momenti davvero speciali. Novità assolute nelle amicizie, soprattutto nei confronti di un vecchio amico/a. Nelle prossime settimane vivrete una vera e propria magia natalizia: molti regali in arrivo. La professione, il denaro, l’amore, la salute e la famiglia godono di fortuna e di successo. In famiglia è in arrivo una novità legata a un immobile. Se cercate l’amore, attenti ad un colpo di fulmine nei giorni 13 e 14 dicembre.

