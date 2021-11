menarini-silicon-biosystems-lancia-nel-proprio-laboratorio-degli-stati-uniti-un-test-non-invasivo-per-pazienti-affetti-da-mieloma-multiplo

Il nuovo servizio offrirà agli onco-ematologi americani la possibilità di inviare ad un laboratorio centrale i campioni di sangue per la conta delle cellule circolanti di mieloma multiplo con tecnologia CELLSEARCH®

BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pa., 30 novembre 2021 /PRNewswire/ — Menarini Silicon Biosystems, azienda leader nel campo della biopsia liquida, ha annunciato oggi il lancio negli Stati Uniti di un nuovo servizio di laboratorio per la conta di cellule di mieloma multiplo nel sangue. Questo test, chiamato CELLSEARCH® Circulating Multiple Myeloma Test, soddisfa gli standard di certificazione dell’agenzia statunitense CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) e fornisce ai medici l’opportunità di valutare l’evoluzione del mieloma multiplo e delle condizioni patologiche che lo possono precedere, nonché di individuare tempestivamente i pazienti a maggior rischio di progressione della malattia.

Il test CELLSEARCH® è uno strumento non invasivo per il monitoraggio longitudinale della malattia che, rispetto all’attuale standard terapeutico basato su biopsia del midollo osseo, non arreca disagio al paziente.

Negli Stati Uniti il mieloma multiplo è il secondo tumore ematologico più diffuso e, allo stadio iniziale, è spesso asintomatico. I dati dimostrano che le cellule di mieloma multiplo nel sangue possono costituire utili marcatori tumorali della malattia e della sua patogenesi. Il loro numero risulta più elevato sia nel sangue periferico dei pazienti con mieloma multiplo che in quello di pazienti con gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS) e mieloma multiplo indolente (Smoldering Multiple Myeloma o SMM), due condizioni che possono evolvere in mieloma multiplo1.

La tecnologia CELLSEARCH® è utilizzata da diversi anni in centri di ricerca, istituzioni accademiche e industrie farmaceutiche per lo studio di cellule rare nel sangue, con risultati coerenti e riproducibili. Da oggi questa tecnologia è a disposizione dei medici in tutti gli Stati Uniti.

Fabio Piazzalunga, presidente e CEO di Menarini Silicon Biosystems, ha dichiarato: «Questo è un traguardo importante per la nostra azienda e mostra il valore intrinseco della nostra tecnologia CELLSEARCH®, in grado di misurare le cellule tumorali circolanti in diverse malattie oncologiche. Stiamo già lavorando per poter offrire ulteriori test di biopsia liquida che potranno offrire ai medici informazioni preziose per la gestione della malattia e cura dei pazienti».

Informazioni sui servizi di laboratorio

Menarini Silicon Biosystems offre i propri servizi di laboratorio avvalendosi di tecnologie avanzate, quali la piattaforma CELLSEARCH® approvata dall’FDA per l’arricchimento e la conta di cellule tumorali circolanti.

Il laboratorio statunitense, situato a Huntingdon Valley, Pennsylvania è certificato CLIA e accreditato ISO 15189 per CELLSEARCH. Inoltre vantare più di 60 studi clinici effettuati e oltre 25.000 campioni analizzati.

Per ulteriori informazioni su MSB Lab Services, fare riferimento a https://www.cellsearchruo.com/crs-services.

Informazioni su Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems offre tecnologie e soluzioni avanzate per lo studio delle cellule rare che forniscono ai ricercatori clinici accesso a una risoluzione senza precedenti nell’analisi delle cellule e la loro caratterizzazione molecolare.

Menarini Silicon Biosystems, che ha sedi a Bologna e a Huntington Valley (Pennsylvania, USA), è una società interamente controllata dal Gruppo Menarini, multinazionale farmaceutica, biotecnologica e di diagnostica, con sede a Firenze e con oltre 17.000 dipendenti in 140 paesi.

Riferimento

1. Foulk B et al. Enumeration and characterization of circulating multiple myeloma cells in patients with plasma cell disorders. Br J Haematol. 2018 Jan;180(1):71-81.

