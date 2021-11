incendio-raffineria-dell’eni,-l’allarme:-“tenete-le-finestre-chiuse”

Incendio raffineria dell’Eni a Stagno frazione del comune italiano di Collesalvetti nel livornese: Vigili del Fuoco sul posto

C’è stato prima un boato fortissimo, poi le fiamme e una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, come sempre succede in questi casi.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 novembre, per l’incendio che è scoppiato presso la raffineria dell’Eni di Stagno nel livornese.

Prima di comprendere le cause (che sono in corso di accertazione) è tempo d’emergenza con i Vigili del Fuoco che appenna allertati sono giunti sul posto.

Incendio raffineria dell’Eni, Protezione Civile: “Chiudete le finestre”

Al momento non risulta il coinvolgimento di persone e dunque non ci sarebbero feriti come ha detto anche Luca Salvetti, sindaco di Livorno che si è recato sul posto per seguire da vicino.

⚠️#INCENDIO #RAFFINERIA #ENI #LIVORNO⚠️ Sono in contatto con il territorio per conoscere l’ entità dei danni ed il pericolo per le persone. Sono state distintamente sentite alcune esplosioni, almeno un paio, secondo quanto riferiscono i testimoni.

A breve, aggiornamenti !! pic.twitter.com/aLn9rhkRdA — Manfredi Potenti (@ManfrediPotenti) November 30, 2021

L’Ansa riporta che l’impianto era in manutenzione e le parole del primo cittadino di Collesalvetti Adelio Antolini che ha raccontati che era in corso il Consiglio comunale quando ha appreso la notizia. La Protezione Civile ha inviato la cittadinanza in via precauzionale a tenere chiuse le finestre.

