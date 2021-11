guenda-goria-si-schiera-con-delia-duran,-l’attacco-ad-alex-belli

Guenda Goria, ha difeso Delia Duran attaccando Alex Belli dopo aver visto la moglie senza parole nel momento del bacio tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip sembrava aver dichiarato la fine tra la relazione troppo ambigua tra Alex Belli e Soleil Sorge, è bastato solo un giorno per riuscire a mettere tutto in discussione.

Durante la Turandot di Sabato scorso, Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati un bacio molto appassionato, la reazione di Delia Duran dinanzi a questa scena è stata molto negativa e senza parole.

Dinanzi alle tante domande poste alla moglie di Alex Belli, quest’ultima ha replicato dicendo che dopo “il weekend” è rimasta davvero senza parole, “no comment”.

Subito dopo anche Guenda Goria ha appoggiato le opinioni di Delia Duran mettendo in evidenza il fatto che Alex Belli non sta proteggendo la sua donna in alcun modo.

Dinanzi alla domanda di un fan sul bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge, la showgirl ha risposto con rabbia sferrando un duro attacco al concorrente del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

Guenda Goria, dimostra tutta la sua rabbia nei confronti di Alex Belli

L’influencer ha espresso tutta la sua rabbia dopo 24 ore che Delia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, come se non bastasse Alex Belli ha continuato a fare come se nulla fosse, nonostante sua moglie lo abbia pregato di fare meno con Soleil.

L’influencer vive Delia e i suoi sbalzi d’umore giornalmente, conosce bene le sue crisi e la sua confusione, Delia finge forza me è molto destabilizzata. In questo caso Alex Belli non sta affatto proteggendo sua moglie e la donna che ama.

I messaggi della influencer sono stati mostrati in onda al Grande Fratello Vip, proprio da Alfonso Signorini, il quale ha cercato di capire cosa fosse accaduto se al posto di Alex Belli ci fosse stata Delia Duran.

Per l’occasione è stato organizzata una trappola con la collaborazione della moglie e del modello Simone Accorsi, i due sono stati ripresi mentre erano soli nel backstage di una sfilata, la reazione del concorrente nella Casa è stata ambigua e ha lasciato tutti con diversi dubbi irrisolti.

