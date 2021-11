gf-vip-21,-katia-ricciarelli:-“frasi-razziste”,-ma-signorini-dice-no

GF Vip 21, il conduttore del reality show in onda su Canale 5 ha fatto il punto della situazione circa le frasi di Katia Ricciarelli, dopo il duro scontro tra le principesse Selassiè e la cantante, la quale ha invitato le ragazze a non fare le “scimmiette” cercando di ragionare con la propria testa.

Il conduttore prima di andare avanti nella discussione, ha cercato di puntualizzare la situazione, per evitare ogni possibile fraintendimento, infatti ha subito aperto il collegamento proprio per evitare il remake delle immagini viste la settimana prima dove la vittima era Soleil Sorge.

Alfonso Signorini ha dichiarato in onda al Grande Fratello Vip, che Katia ha nominato le tre scimmiette, proprio per indicare il concetto di non vedo, non sento e non parlo.

In questo modo il conduttore ha cercato di spegnere una latente polemica che avrebbe potuto accendere gli animi ancor di più. Subito dopo ha dichiarato di aver voluto puntualizzare le frasi, proprio per evitare “scemenze razziste senza fondamento”.

La cantante Katia Ricciarelli ha avuto uno scontro con le sorelle Selassiè, infatti è stata molto furiosa, dopo aver visto le tre sorelle lamentarsi della presenza di persone adulte nella Casa del Grande Fratello.

GF Vip 21, Katia Ricciarelli furiosa con le sorelle Selassiè, dopo le parole dette nel confessionale

Le tre sorella hanno definito le persone più “adulte” della casa, come noiose, altezzose e ingombranti, le quali tolgono spazio a persone più giovani, le quali stanno cercando di costruirsi una carriera.

Clarissa Selassiè ha spiegato che non tollera alcune cose che ha visto e sentito, la cantante lirica, dopo aver udito queste parole ha dichiarato di esser molto delusa dal loro comportamento.

Uno dei temi principali dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, è stato il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge, anche il loro rapporto è stato messo sotto i riflettori.

Katia Ricciarelli ha spiegato che dall’alto della sua esperienza, non aveva mai visto una intesa simile tra due persone, tanto da desiderarsi l’un l’altra, a primo impatto per la cantante lirica, sembra che tra i due non ci sia alcuna finzione, ma ci siano delle reali basi per cominciare un rapporto insieme anche dopo la Casa.

