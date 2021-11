francesca-fagnani,-lady-mentana:-fidanzata-col-noto-giornalista-dal-2013

Dopo essersi separato dalla moglie Michela Rocco di Torrepadula, il giornalista Enrico Mentana ha trovato una nuova campagna. Si tratta di Francesca Fagnani, anche lei giornalista, nota in tv per le molte ospitate come opinionista, e anche conduttrice del programma d’interviste Belve.

Francesca Fagnani è la nuova compagna di Enrico Mentana dal 2013. Il direttore del Tg di La7 è abbastanza riservato sulla sua vita privata, ma a offrirci maggiori dettagli sul ménage è stata proprio Francesca dalle pagine del settimanale Oggi. Scoprimo che cosa ha confessato.

L’amore di Enrico Mentana

“Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro”, ha raccontato la conduttrice. Queste sono alcune delle piccole attenzioni importanti, secondo Francesca, per mandare avanti un rapporto intimo e duraturo.

Se i due iniziano a vedere una serie tv, nessuno si permette di andare avanti e lasciare l’altro indietro. “Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”.

Chi è Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, l’attuale compagna di Enrico Mentana, è nata a Roma nel 1978. La quarantatreenne è un’apprezzata giornalista e una conduttrice televisiva abbastanza conosciuta. Prima di approdare nel mondo del giornalismo, ha completato un dottorato di ricerca in filologia dantesca, iniziato alla Sapienza e concluso a New York. Proprio in America, nel 2001, ha cominciato a lavorare con la Rai. Secondo la ricostruzione della diretta interessata, Francesca si presentò negli uffici Rai newyorkesi e chiese se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette…

Ha poi lavorato con Minoli e con Santoro. Nel 2018 ha cominciato a presentare la trasmissione Belve, prima sul Nove, poi su Rai 2 (dal 2021). Dal 2019 è comparsa spesso opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena, dove ha discusso soprattutto sul tema della malavita di Roma.

Da stasera Lady Mentana tornerà su Italia 1 per cocondurre Le Iene.

