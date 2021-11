Ecosostenibilità e valorizzazione della cucina locale: così questa città turca sta attraendo i nomadi digitali

In un contesto sociale totalmente rivoluzionato dal Covid-19, dal mondo del lavoro a quello del turismo, inevitabilmente uno dei settori più colpiti dalla pandemia, tuttavia sono diverse le tendenze che stanno permettendo al mercato turistico di rialzarsi e non perdere il suo fascino. Sia grazie al risultato delle varie campagne vaccinali, sia grazie alla voglia innata di viaggiare e di conoscere nuovi posti e nuove culture, nonostante l’incertezza mondiale che attanaglia ogni singolo paese che si desidera visitare.

Da qui l’exploit dell’undertourism, dove si evitano destinazioni affollate dal turismo di massa per concentrarsi su destinazioni minori, del turismo lento, dove si desidera assaporare e scoprire la destinazione con calma, scoprendo sé stessi attraverso la fruizione del territorio. Questo tipo di turismo abbraccia quella che viene definita valorizzazione del territorio, attraverso la quale promuovere la cucina a km 0, unita all’esplorazione dell’ambiente in modalità slow attraverso lo slow trekking.

Il contatto locale, l’attenzione all’ambiente, e la scoperta del modo di vivere della società rurale sono, invece, i sentimenti che stanno spingendo sempre di più la vacanza in fattoria e il turismo glocal. Quest’ultimo, in particolare, è un modo di agire, un nuovo stile con la quale entrare in contatto con borghi, paesi rurali, in cui il turismo non è sviluppato come nelle destinazioni turistiche maggiori, ma attraverso la globalizzazione dei servizi turistici possono attrarre nuovi flussi di turisti. Tra le tendenze di viaggio più in voga c’è anche il turismo responsabile, che raggruppa target di età differenti, ma attenti alla sostenibilità ecologica. Anche perché si guarda sempre di più al futuro in logica ambientale e, pertanto, soprattutto i giovani hanno compreso l’importanza della salvaguardia del pianeta e diventano promotori delle loro vacanze avendo un notevole impatto nella scelta della destinazione di viaggio.

In questo quadro globale in continua evoluzione c’è una città, in Turchia affacciata sul Mar Egeo, a forte vocazione turistica che ha deciso “invertire la rotta” verso una programmazione turistica all’insegna della sostenibilità ambientale, della valorizzazione della cucina locale e si pone come polo di attrazione per i nomadi digitali: Kuşadası. Per conoscerne i progetti abbiamo intervistato Ömer Günel, sindaco della città.

Dopo essere stato eletto come primo presidente di Kuşadası, i suoi progetti ci hanno raggiunto. Potrebbe presentarsi un po’ di più ai nostri lettori?

Sono nato nel 1971 a Berlino, in Germania. Poi ho completato la mia istruzione primaria e secondaria ad Antalya. Ho completato la mia formazione universitaria presso la facoltà di legge dell’Università Dokuz Eylül e il mio master in diritto economico all’Università Bilgi di Istanbul. Ho ricevuto una formazione di specializzazione sull’Unione Europea presso la facoltà di Legge dell’Università Commerciale di Istanbul. Nelle elezioni locali del 2009, sono stato eletto all’Assemblea Comunale come membro del Consiglio Comunale del CHP Kuşadası. Sono sindaco di Kuşadası dalle elezioni amministrative del 31 marzo 2019, dove sono stato eletto con il 57% dei voti. Sono sposato e ho due figli.

Il progetto di sviluppo di Kuşadası vi vede molto attivi nel campo della gastronomia. Avete davvero intenzione di competere con le migliori regioni gastronomiche del mondo?

Kuşadası ha una cucina molto ricca con i suoi millenni di storia e l’influenza di diverse culture e civiltà che ha ospitato fin dal passato. I piatti che nascono dalla combinazione di erbe coltivate nelle sue terre fertili, di prodotti agricoli organici, di un delizioso olio d’oliva con frutti di mare, affascinano chi li assaggia. La cucina di Kuşadası, emersa con la fusione dell’Occidente e dell’Oriente, si trasforma in sapori originali e unici nelle mani della nostra gente locale. Quando un luogo ha una cucina così ricca, presenta tutti gli strumenti per competere con le migliori regioni gastronomiche del mondo. Un altro nostro vantaggio è rappresentato dalla presenza a Kuşadası di dipartimenti legati alla gastronomia affiliati all’Università Adnan Menderes. Questo rapporto con l’università ci fornisce l’opportunità di reinterpretare e promuovere la nostra ricchezza gastronomica alla luce della conoscenza accademica. Continuiamo i nostri sforzi per trasformare la ricchezza e l’esperienza che abbiamo nel campo della gastronomia in progetti originali insieme ai nomi più validi della Turchia in questo campo. Nuove sorprese ha in serbo la nostra città per il prossimo futuro.

Avete progetti molto interessanti che combinano le bellezze naturali di Kuşadası con il turismo culturale. Ci può raccontare la storia di questi progetti?

Kuşadası è una regione molto privilegiata e speciale che la fa emergere rispetto ad altre regioni turistiche con le sue ricchezze naturali, storiche e culturali. La nostra città presenta un evidente potenziale legato alle forme di turismo alternativo e a percorsi turistici lontani dall’offerta classica. Grazie alle sue bellezze naturali, la sua posizione, il suo clima, la sua mobilità, lo stile di vita liberale e le infrastrutture di informazione che ha, la nostra città è la meta perfetta per il ‘nuovo turismo’ che è emerso dopo la pandemia. Siamo convinti che il settore turistico possa portare vantaggi alla nostra comunità e per questo, insieme al nostro Comune Metropolitano di Aydın, stiamo sviluppando progetti che intrecciano le bellezze naturali locali con un adeguato e all’avanguardia sistema di infrastrutture tecnologiche.

Per esempio?

Il più importante di questi è Ada Camping, l’area di campeggio, caravan e glamping che abbiamo aperto sulla spiaggia di Sevgi nella stagione turistica 2021. Ada Camping, che abbiamo stabilito in una zona dove il blu e il verde si incontrano, ha portato un nuovo respiro al turismo della nostra città ed è diventato in poco tempo un vero centro di attrazione. Nel 2021 ha ospitato quasi ottomila campeggiatori in quattro mesi. Oltre all’Ada Camping, continuiamo i nostri sforzi per realizzare al più presto il progetto Kampinova, che ci prepariamo a realizzare in collaborazione con il nostro Comune Metropolitano di Aydın e l’Associazione Habitat, una delle più importanti organizzazioni non governative della Turchia. La costruzione di Kampinova, che abbiamo progettato con l’obiettivo di rendere la nostra città una destinazione frequente per i nomadi digitali, il cui numero è aumentato in tutto il mondo con la pandemia, continua su un terreno di 15 ettari nel distretto di Kuştur. Il progetto Kampinova, che realizzeremo con lo slogan “Imparare, divertirsi, rinnovarsi”, sarà un’esperienza orientata all’innovazione nella natura. Con il progetto, Kampinova, dove ci saranno laboratori, alloggi, tende, aree sportive, ricreative e di co-working e strutture sociali per i “nomadi digitali” per lavorare nell’ambiente digitale, indipendentemente dal tempo e dallo spazio.

Infine, ha scommesso sull’Europa e i suoi progetti turistici hanno raggiunto l’Europa. Quali sono i vostri nuovi progetti che porteranno i turisti europei a Kuşadası?

Kuşadası è una città che ospita centinaia di migliaia di turisti ogni anno, grazie all’esperienza dei nostri operatori turistici, alle strutture turistiche di qualità e alle sue bellezze naturali. Anche se le cifre sono diminuite rispetto agli scorsi anni con le restrizioni alla mobilità per contrastare la pandemia, la nostra città ha guadagnato un nuovo slancio grazie alle operazioni di vaccinazione. L’interesse per i boutique hotel, le strutture ricettive tipo villa, le camere e gli ambienti immersi nella natura, dove l’igiene e la sicurezza sono al primo posto, aumenta di giorno in giorno. Stiamo continuando a studiare e progettare nuovi modelli di ricettività, al fine di aumentare il numero di queste strutture nella nostra città. Per portare i turisti europei a Kuşadası, stiamo anche lavorando per fornire certificati di turismo sicuro a tutte le strutture turistiche della nostra città in collaborazione con i nostri professionisti del turismo. D’altra parte, abbiamo accelerato i nostri sforzi per aumentare il valore del marchio della nostra città e per utilizzare al massimo il potenziale turistico alternativo promuovendo efficacemente i nostri valori. Continueremo a farci conoscere con nuovi progetti, anche prima della stagione turistica 2022.

