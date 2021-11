calcio:-pallone-d’oro,-assegnazione-a-messi-divide-il-popolo-del-web

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – L’assegnazione a Lionel Messi del settimo Pallone d’Oro ha immediatamente scatenato polverone social di polemiche e critiche ai criteri di assegnazione del premio. Dalle analisi di Talkwalker, società di Consumer Intelligence numero uno al mondo, la cerimonia che ha generato, solo in Italia 2,5 milioni di interazioni sui social network. La diretta della cerimonia, trasmessa da Sky Sport, è stato il contenuto televisivo più commentato dagli italiani nella giornata di ieri come certificato dal sistema di rilevazione quotidiano Social Content Ratings.

“Una polarizzazione anomala per un evento e per un campione del genere – commenta Stefano Russo, Director Media & Sports di Talkwalker – Messi è un giocatore che di solito raccoglie un consenso abbastanza trasversale, mentre tra ieri sera e stamattina i commenti relativi al campione argentino sono nel 18% dei casi negativi a fronte di un 25% con sentiment positivo. Non si è trattato di una vittoria per acclamazione dunque”.

Inoltre, dai dati Talkwalker, a livello globale l’evento è stato particolarmente rilevante. Francia e Usa, in particolare, sono stati i Paesi in cui si è parlato di più del premio nell’ultima settimana, generando rispettivamente il 18% e il 17% delle conversazioni su Twitter e web. I picchi negativi di sentiment sono stati registrati in Germania e Italia.