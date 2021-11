amici-21,-sissi-torna-single:-“le-piace-quello”,-social-scatenati

Sissi era entrata ad Amici fidanzata, ma adesso è tornata single: la rottura sarebbe stata causata dall’interesse per uno dei suoi compagni. Ecco chi potrebbe essere.

Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, è tra le voci più apprezzate della nuova edizione di Amici. La cantante è entrata nella scuola solo qualche settimana fa ma è già tra le più amate dal pubblico: il suo inedito “Come Come” è ad oggi tra i più ascoltati nelle varie piattaforme di streaming.

Negli ultimi giorni Sissi è divenuta la principale protagonista sui social. Il motivo? È tornata single e gira voce che si sia lasciata perché sarebbe interessata a uno dei suoi compagni. A far scoppiare la bomba è stato proprio il suo ex fidanzato che, dopo aver annunciato la rottura attraverso una Storia di Instagram, ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda.

Sottolineando di essere stato lasciato con una chiamata dopo un anno di relazione, ha scritto evidentemente infastidito e deluso: “La verità è semplicemente che le piace quello, non mettete più c***i miei nei vostri post”. In un attimo su Twitter è partito il toto-nome, facendo spopolare l’hashtag #SissiGate.

Sissi di nuovo single, flirt con un compagno? Ecco le ipotesi

Dopo la notizia della rottura con il fidanzato, i telespettatori di Amici 21 nel corso dei quotidiani DayTime hanno iniziato a prestare attenzione a chi sta più vicino a Sissi tra gli allievi della scuola. Alla fine sono saltate fuori due persone: si tratta di Alex e Dario, rispettivamente cantante e ballerino.

Secondo i più attenti osservatori deve essere per forza uno di loro “quello” di cui ha parlato l’ormai ex della cantante. Dai filmati più recenti il principale indiziato sarebbe Dario, che è stato beccato abbracciare la cantante, ma per capire con certezza chi sia dei due occorrerà attendere ulteriori sviluppi. Non è escluso che, visto il grande dibattito nato sui social, la redazione possa regalare al pubblico nuove immagini già in questi giorni.

Nel frattempo c’è chi ironizza sul fatto che Amici per le sue dinamiche amorose sia diventato più interessante del Grande Fratello e di Temptation Island. “Maria metti la diretta h24 o vogliamo continuare a vivere nel Paleolitico?”, si legge in un tweet che ha raccolto oltre mille like.

