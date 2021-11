alessia-mancini-dimessa-dall’ospedale:-“ho-lottato-contro-un-tumore”

Alessia Mancini è stata appena dimessa dall’ospedale Sant’Eugenio di Roma. La showgirl ha lasciato un rassicurante post sui social per aggiornare i suoi follower e rivelare le cause che l’hanno condotta al ricovero.

La showgirl Alessia Mancini, ex velina e poi conduttrice, è appena tornata a casa dopo un lungo ricovero ospedaliero. Dice di star bene e di essere contenta. “Mi fa un po’ male la ferita, ma sono sicura che le cose possono solo migliorare”, ha confessato Alessia su La showgirl, ex velina e poi conduttrice, è appena tornata a casa dopo un lungo. Dice di star bene e di essere contenta. “Mi fa un po’ male la ferita, ma sono sicura che le cose possono solo migliorare”, ha confessato Alessia su Instagram . Tutto è iniziato con un intervento di routine che si è rivelato però più insidioso del previsto…

Che cosa è successo ad Alessia Mancini?

La moglie di Flavio Montrucchio (con il quale ha due figli: Mya e Orlando) si era ricoverata per eliminare un mioma all’utero, un tumore benigno che tuttavia era diventato molto grosso. “Grosso come una polpetta”, ha spiegato Alessia. La showgirl ha dovuto quindi toglierlo, perché le faceva molto male ed era localizzato in una posizione scomoda.

“Bisogna fare prevenzione“, ha dichiarato la ex velina, “sapevo di averlo da un po’ e lo tenevo sotto controllo da anni. Alla fine era diventato grande e il ginecologo ha detto di toglierlo”. E ora Alessia dovrà starsene per un po’ tranquilla. La attende, come si sul dire, assoluto riposo. Sarà quindi il marito Flavio a curarla e a occuparsi dei figli.

Alessa lascia l’ospedale

La showgirl quarantatreenne ha voluto ringraziare i suoi follower per l’affetto che le hanno dimostrato in questi ultimi giorni. “Grazie per i messaggi, mi ha fatto piacere”, ha scritto Alessia.

Speriamo di rivederla presto in forma e in tv. Dal 2019 l’avevamo vista molto a suo agio come conduttrice del programma In salotto su TV8.

