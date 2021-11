valeria-marini-al-gf-vip,-l’ironia-dell’ex-gieffino:-“quindi-anche-io…”

Ormai è ufficiale: stasera Valeria Marini prenderà parte al GF Vip in qualità di concorrente, l’ironia dell’ex gieffino: “Quindi anche io…”.

Il Grande Fratello Vip sembra intenzionato ad andare avanti anche grazie a qualche innesto riciclato: lo si capisce dalla presenza, a partire da questa sera, di una concorrente che ha già partecipato in altre occasioni ai reality show. E per ben tre volte ha varcato la porta rossa del più longevo dei reality italiani.

Parliamo di Valeria Marini, la quale ha partecipato alla prima edizione, ci è tornata alla quinta e si ripresenta alla sesta. Ma che è stata anche concorrente nel 2006 a Reality Circus, il primo di una serie di reality show a cui ha preso parte. Nel 2012, eccola all’Isola dei Famosi. L’abbiamo poi ritrovata nel 2015 alla terza edizione di Notti sul ghiaccio.

Nel 2016, la prima partecipazione al Grande Fratello Vip, sicuramente quella in cui ha ottenuto il risultato migliore, arrivando terza. Prima di rientrare nella casa più famosa d’Italia, la Valeriona nazionale ha avuto anche la possibilità di fare un’edizione del reality show Temptation Island, sempre nella sua versione vip.

Il commento ironico su Valeria Marini ancora al GF Vip

Partecipò in coppia con l’allora fidanzato Patrick Baldassari e ricordiamo abbastanza bene come finì quell’esperienza, così come finì poco dopo la relazione con l’uomo. Qualche tempo fa, proprio parlando di reality show, in un’intervista l’attrice e showgirl ha ammesso di avere sbagliato a farne così tanti.

Ma a quanto pare, errare è umano, ma la perseveranza di Valeria Marini è diabolica o quasi, se stasera è pronta a varcare per la terza volta la porta rossa. Un ingresso annunciato peraltro in pompa magna dal profilo Instagram del reality show, che sottolinea: “Vi aspettiamo per un ritorno in grande stile come solo lei sa regalarci”.

E a tal proposito, arriva il commento ironico di Filippo Nardi, che di Grande Fratello ne ha fatti due, uno da NIP e uno da VIP, entrambe esperienze finite male. Oggi evidenzia: “Per la terza volta? Allora ho ancora speranza. Non c’è 2 senza 3”. Qualcuno subito replica: “Entra tu, almeno sei più simpatico”.

