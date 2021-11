uomini-e-donne:-deianira-marzano-lancia-la-bomba-su-giulio-e-giulia

Giulio e Giulia, una coppia che ha fatto molto discutere a Uomini e donne. Stiamo parlando del tronista Giulio Raselli e della corteggiatrice Giulia D’Urso, apparsi nel programma nella stagione 2019/2020. Ma arriva il colpo di scena; Deianira Marzano li denuncia su Instagram: “Già vi conoscevate, lui ti minacciava!”. Ma cosa sta succedendo?

Le malelingue insinuavano da tempo che la coppia formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso a Uomini e donne fosse un po’ sospetta… Si vociferava infatti che il tronista fosse d’accordo con la sua ex corteggiatrice durante l’esperienza nel programma di Maria De Filippi. E a quanto pare, molto presto, potrebbe arrivare una clamorosa conferma.

Giulio Raselli minacciava la D’Urso?

Che Giulio Raselli e Giulia D’Urso già si conoscessero prima dell’incontro nel programma di Mediaset era una voce diffusa. Tempo fa ci furono infatti varie segnalazioni, ma gli interessati negarono e giurarono di essere in buona fede. A un certo punto uscirono fuori anche delle foto in cui si capiva che i due avevano scelto la stessa destinazione per le vacanze estive, e questo prima ancora dell’inizio della trasmissione. Ci furono poi delle voci su un manager condiviso. Strano, no?

Ma ora arriva l’esperta di gossip Deianira Marzano. E con il suo intervento piomba sulla questione una bomba inattesa. Cosa succede? In pratica, la Marzano è entrata in possesso di alcuni screenshot incriminanti che confermerebbero l’antico e insoluto sospetto. L’influencer napoletana non fa nomi, ma sta parlando di loro, è chiaro. Poco prima, non a caso, aveva già condiviso sul suo account privato su IG un annuncio di Giulio Raselli, che domani parlerà di quanto accaduto con il GF Vip. L’ex tronista sarebbe dovuto entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello, ma la sua partecipazione pare sia saltata all’ultimo minuto.

La bomba di Deianira

Ma torniamo alla questione principale. La Marzano ha promesso di condividere un messaggio scottante ricevuto qualche tempo fa. Di cosa si tratta? Dopo aver parlato con l’ex corteggiatrice, la Marzano rivela ciò che ha scoperto… “Lei me ne ha detto di ogni sul suo conto”, racconta l’influencer, riferendosi evidentemente ai due ex protagonisti del programma della De Filippi.

“Ecco è inutile che tu abbia cancellato i messaggi della chat, perché li ho già screenshottati”, dice ancora la Marzano rivolgendosi ora a Giulia. “Anche quello in cui mi raccontavi che lui ti minacciava dicendo che raccontava che già vi conoscevate“.

Al di là dell’esposizione formale perfettibile dell’autrice dello scoop, il messaggio appare chiaro. Attendiamo con trepidazione le risposte dei diretti interessati…

