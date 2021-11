roma-torino-1-0,-decide-una-rete-di-abraham:-tabellino-e-highlights

Basta il gol dell’inglese per i tre punti giallorossi. Si fa male Belotti e il Torino non riesce a pareggiare

Roma-Torino, tabellino e highlights

Roma-Torino tabellino e highlights – Vantaggio minimo e il Toro è battuto. Basta una rete dell’attaccante inglese Tamy Abraham alla Roma di José Mourinho sotto la pioggia per regolare i conti con un Torino spento e falcidiato dagli infortuni. I granata nel corso della partita perdono anche Andrea Belotti, il capitano che in questa stagione non ha mai trovato continuità di gioco ed è stato quasi sempre infortunato. Un altro guaio muscolare per lui e il Toro non riesce a incidere nella gara. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 32’, ma per il resto della gara si sono unicamente preoccupati di controllare la gara, con qualche azione sui piedi di Mkhitaryan, finalmente decisivo per la vittoria giallorossa, e alcune accelerazioni di Zaniolo, che hanno messo in apprensione in più di una circostanza Bremer e compagni. Nella Roma è Pellegrini a essere costretto a uscire dopo un quarto d’ora dal calcio di inizio, lasciando spazio a Perez, ma Mourinho è comunque riuscito a conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato, dando ritmo e continuità alla corsa giallorossa per uno dei primi quattro posti in classifica, valevoli per l’accesso alla prossima Champions League. La Roma grazie a questo successo è quinta, alle spalle di Napoli, Milan, Inter e Atalanta, oltre a mantenere a distanza i cugini rivali della Lazio. La partita con il Torino è stata comunque molto combattuta, tutt’altro che scontata, per quanto non spettacolare, anche se il Torino ha dimostrato ancora una volta il bisogno di fare il salto di qualità. Difficile comunque con una rosa mai completa a causa dei guai fisici. Nel finale si era fatto male anche l’esterno Singo.

Segui gli aggiornamenti della Serie A su Twitter Roma-Torino 1-0: Tabellino e Highlights Reti: Abraham 32’ Roma (3-5-2): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, El Shaarawi (Vina 88’), Mkhitaryan, Diawara, Pellegrini (Perez 15’), Karsdorp, Zaniolo, Abraham.

Allenatore: José Mourinho Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Buongiorno (Baselli 76’), Bremer, Djidji (Zima 46’), Vojvoda (Zaza 77’), Pobega, Lukic, Singo, Brekalo, Praet (Pjaca 76’), Belotti (Sanabria 80’).

Allenatore: Ivan Juric Arbitro: Daniele Chiffi Ammoniti: Pobega, Ibanez Espulsi: – Highlights QUI

