Noemi: chi è il marito Gabriele Greco

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Gabriele Greco, musicista e marito di Noemi, protagonista di oggi dei Soliti Ignoti.

Gabriele Greco è il marito di Noemi, la cantante che ha fatto ballare tutta l’Italia con “Makumba”, la hit in collaborazione con Carl Brave. Di Greco sappiamo che ha una band in cui suona il basso e lavora anche come insegnante di musica. Noemi sarà la protagonista della puntata di oggi, 29 novembre, al programma di Rai 1: “Soliti Ignoti”. La cantante cercherà di vincere il montepremi indovinando le identità nascoste, per donarli in beneficenza.

POTREBBE INTERESSARTI: Luca Onestini, flirt al reality con l’ex dell’attaccante della Roma

I due si sono sposati a Roma nel 2018, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, proprio sul Lungotevere. Ma la coppia era fidanzata già da 10 anni. In un’intervista Noemi racconta che il loro amore era così forte che li ha portati a compiere subito dei passi importanti. Poco dopo che si sono fidanzati infatti hanno deciso di trasferirsi a Londra dove hanno passato tre anni alla ricerca di una vita diversa. Passato questo periodo i due sono ritornati in Italia e hanno iniziato la loro vita da coppia nella stessa casa. (CLICCA QUI)

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi

Gabriele Greco è nato a Roma nel 1984 e lavora come insegnante di musica. Il suo strumento principale è il basso, ma è un polistrumentista. Il marito di Noemi dunque è riuscito a fare della sua più grande passione, la musica, il suo lavoro, e ha iniziato a 16 anni, quando ha cominciato a studiare pianoforte, basso e contrabbasso.

POTREBBE INTERESSARTI: Uomini e Donne, Matteo e Noemi non sono più insieme: cosa è successo

Negli anni a seguire ha suonato nei “Mambo 24”, ma la svolta nella sua carriera è arrivata quando ha sostituito il bassista di Noemi, la sua attuale moglie. Gabriele Greco ha fatto altre collaborazioni nella sua carriera da musicista, come Gianluigi Clemente Trio, The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero, il Pozzovio Quartet.

The post Noemi: chi è il marito Gabriele Greco appeared first on Ck12 Giornale.