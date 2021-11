morto-virgil-abloh,-direttore-artistico-di-louis-vuitton-e-fondatore-di-off-white

É morto Virgil Abloh, uno degli stilisti di maggior successo al mondo, fondatore del marchio di streetwear di lusso Off-White, ovvero senza barriere.

Virgil Abloh, acclamato stilista di abbigliamento maschile per Louis Vuitton e fondatore di Off-White, è morto domenica di cancro. La morte del 41enne è stata annunciata in un post sul suo account Instagram (marito, figlio, fratello e amico devoto“, si legge nella descrizione a corredo sui social del CEO dell’azienda d’abbigliamento di lusso italiana con sede a Milano. , acclamato stilista di abbigliamento maschile pere fondatore di Off-White, è morto domenica diLa morte delè stata annunciata in un post sul suo account Instagram ( @ virgilabloh ). “Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato Virgil Abloh, un padre,“, si legge nella descrizione a corredo sui social del CEO dell’azienda d’abbigliamento di lusso italiana con sede a Milano.

Virgil Abloh lascia la sua amorevole moglie Shannon Abloh, i suoi figli Lowe Abloh e Grey Abloh, sua sorella Edwina Abloh, i suoi genitori Nee ed Eunice Abloh e numerosi cari amici e colleghi. Per oltre due anni, Virgil ha affrontato una forma di cancro rara e aggressiva: l’angiosarcoma cardiaco. L’imprenditore ha scelto di sopportare la sua malattia in privato sin dalla sua diagnosi nel 2019, sottoponendosi a numerose cure devastanti per il suo corpo. Virgil però non ha mai smesso di dirigere la sua azienda.

In tutto questo, la sua etica del lavoro, infinita curiosità e ottimismo non hanno mai vacillato. Virgil è stato guidato dalla sua dedizione al suo mestiere e la volontà di creare una maggiore uguaglianza nell’arte e nel design. L’uomo si ritrovava a dire spesso: “Tutto quello che faccio è per la versione diciassettenne di me stesso”, credendo profondamente nel potere dell’arte di ispirare le generazioni future. “Vi ringraziamo tutti per il vostro amore e supporto e chiediamo privacy mentre piangiamo e celebriamo la vita di Virgilio”, afferma il post.

La multinazionale LVMH, proprietaria di Louis Vuitton, ha twittato: “Siamo tutti scioccati dopo questa terribile notizia. Virgil non era solo un designer geniale, un visionario, era anche un uomo con un‘anima bellissima e una grande saggezza”, si legge nel post.

Chi era Virgil Abloh

Abloh, nato nel 1980 a Rockford, Illinois, è stato un collaboratore di lunga data di Kanye West, contribuendo ad affinare l’immagine dell’eccentrico artista e la linea DONDA.

Abloh ha fondato il marchio Off-White nel 2012 e nel 2018 è stato nominato direttore artistico del settore maschile di Louis Vuitton. Lo scorso luglio invece LVMH ha acquisito una quota di maggioranza in Off-White.

Conosciuto principalmente per il suo lavoro sull’abbigliamento maschile, negli ultimi anni Abloh si è esteso ad altri campi come il design dei mobili nel 2017 e dei veicoli l’anno scorso con Mercedes-Benz.

The post Morto Virgil Abloh, direttore artistico di Louis Vuitton e fondatore di Off-White appeared first on Ck12 Giornale.